Mamablog: Interview zu Depressionen – Wenn die Schwangerschaft zum dunklen Loch wird Als Beatrice K. ihr drittes Kind erwartete, erlebte sie nicht pures Glück, sondern das Gegenteil. Hier erzählt sie von abgrundtiefer Trauer, Scham und einer rettenden Erkenntnis. Sabine Sommer

Obwohl uns das viele Werbebilder weismachen wollen: Schwanger zu sein bedeutet nicht immer pures Glück, Pastellfarben und Yoga. Illustration: Getty Images

Beatrice K. (Name der Redaktion bekannt) ist Mutter dreier Kinder. Und so sehr sie es liebt, Kinder zu haben, so stark hat sie jede Schwangerschaft in ein psychisches Ungleichgewicht gebracht. Beim dritten Kind führte dies sogar in eine schwere Depression. Anonym erzählt sie über einen Zustand, der in unserer Gesellschaft kaum ein Gesicht hat, weil noch immer das Bild vorherrscht, eine Schwangerschaft habe pures Glück zu bedeuten.