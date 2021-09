Letzter Teil der Mundart-Trilogie – Wenn die Meertrübeli-Torte schlichten muss Die Berner Autorin Stef Stauffer untersucht in «Chräiefüess» mit unverblümtem Humor die Wechseljahre. Céline Graf

Ein gemeinsames Dessert rückt die Freundinnen über ihre unterschiedlichen Lebensvorstellungen zusammen. Foto: Archiv

In der Mitte der Geschichte gibt es diese sehr schöne Stelle: Als die Gruppe ungleicher Freundinnen ihr Gepäck in einem Tessiner Ferienhaus abgeladen hat, ist es auf einmal friedlich, still. Die Protagonistin lauscht allein den Naturgeräuschen von draussen und betrachtet die Bäume, bevor sie sich seufzend über den Waldweg hoch zum Rustico begibt, wo die anderen schon den Apéro vorbereitet haben. Es wird dann doch ein angenehmer Abend, trotz eines Streits, als es um Schönheitsideale geht.

Nach zwei Übernachtungen ist der Ausflug schon vorbei. Auf der Fahrt, welche die Erzählerin lieber allein im Zug als nochmals unter Dauerquasseln im Auto antritt, wird sie von Tränen drangsaliert. Leider hilft ihr Versuch, positiv zu denken, kaum: «Dass eim der Frouenarzt eismau beruiget het, das sygi nume d Hormon, het di Sach o nid besser gmacht. Truurig gnue isch es gsi, gob mit oder ohni Hormon. Rein objektiif hets überhoupt nüt ggä z gränne. Aui zringsetum u säuber isch me gsung gsi, am Gäut hets eim o nid gfääut, dass das mit der einzig grosse u wahre Liebi nie het wöue houe für e ganz Räschte vom Läbe, a das het me sech scho lengschtens gwanet gha, u der Tschopp isch o nid grad der leidischt gsi.»