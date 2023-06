Tanzparcours durch Bern – Wenn die Kunst mit dem Trendsport anbandelt Sie gehen Wände hoch und hangeln sich durch: Die Gruppe Inqdrt aus Aarau verbindet Parkour und zeitgenössischen Tanz. Eine faszinierende Fusion. Regula Fuchs

Willkommene Hindernisse: Die quadratischen Gestelle aus Metallstangen im Stück «Wannanders» (2022). Foto: Roman Gaigg

Ihre Gelenke scheinen aus Gummi zu sein, ihre Füsse aus Schaumstoff: Geschmeidig springen die Männer über Mauern und Geländer, sie balancieren auf Säulen oder rennen sogar Wände hinauf – und kurz bevor die Schwerkraft ihren Tribut fordert, lösen sich die Körper in einem Salto aus der Senkrechten.

Die Rede ist von Parkour, einer Sportart, in der es darum geht, sich möglichst effizient von einem Ort zum andern zu begeben: rennend, kletternd, springend, rollend, hangelnd, und dies im urbanen Umfeld, wo Treppen, Parkbänke oder Gerüste gefragte Hindernisse sind.

Dass dieser Sport eine gewisse Verwandtschaft mit dem Tanz hat, liegt zwar auf der Hand – es geht schliesslich beiderorts um den Körper, der sich kreativ im Raum bewegt. Dass Parkour aber nicht nur auf der Strasse, sondern auch auf der Tanzbühne stattfindet, ist neu und ungewöhnlich.

Ein urbaner Hindernislauf: Parkour-Läufer überwinden die Gesetze der Schwerkraft. Foto: Nicolas Roth

Die Aarauer Gruppe Inqdrt (sprich: «in Quadrat») erprobt die Liaison zwischen Parkour und zeitgenössischem Tanz seit ein paar Jahren – mit einigem Erfolg. 2022 erhielt Inqdrt den June Johnson Newcomer Prize für Darstellende Künste. Beate Engel von der in Bern ansässigen Stanley-Thomas-Johnson-Stiftung, die den mit 25’000 Franken dotierten Preis auslobt, sagt, die Jury sei fasziniert gewesen von der Verschmelzung der Disziplinen: «Uns überzeugte, wie die Gruppe das Spielerische des Parkour – und auch den Einsatz von Risiko – in eine Tanzsprache kleidete. Und damit auch ein junges Publikum anzog.»

Feuer und Flamme für Tanz

Angefangen hat die Geschichte von Inqdrt im Jahr 2019, als die Choreografin Isabelle Spescha angefragt wurde, für das Tanzfest in Aarau ein Stück zu kreieren. Da sie mit dem lokalen Parkour-Verein Nurf bereits im Rahmen eines Workshops gearbeitet hatte, entstand die Idee, den Sport mit der Kunst zu verbinden. Überzeugungsarbeit brauchte es seitens der Choreografin nicht viel – die fünf Männer von Nurf seien gleich Feuer und Flamme gewesen.

Das erzählt Rebecca Frey, die Dramaturgin der Gruppe, die wie Spescha im zeitgenössischen Tanz beheimatet ist. «Es gefiel den Parkour-Läufern, ihr angestammtes Bewegungsmaterial mit Musik zu verbinden und für einmal weniger funktional einzusetzen, sondern damit einen bestimmten Ausdruck zu erzeugen.»

«Uns gefiel es, dass die Männer keine Tanzausbildung haben. Sie bewegen sich auf der Bühne sehr natürlich.» Rebecca Frey, Dramaturgin von Inqdrt

Es gehe ihr und Spescha aber nicht darum, den Traceuren – so heissen die Parkour-Läufer im Jargon – das Tanzen beizubringen, so Frey. Vielmehr sollen Bewegungsmuster aus dem Parkour, also Sprünge, Überschläge oder Rollen, ästhetisch gestaltet werden. «Uns gefiel es gerade, dass die Männer keine Tanzausbildung haben – und damit auch nicht gewisse Muster ausgebildeter Tänzer. Sondern sie bewegen sich auf der Bühne auf eine sehr natürliche, ja fast alltägliche Art.»

Das Kollektiv Inqdrt hat mittlerweile ein abendfüllendes Bühnenstück, mehrere ortsspezifische Performances sowie Tanzfilme gemacht. In Bern stellt die Truppe im Rahmen eines Parcours zwischen Progr und Lischetti-Brunnen neues Material vor. Das Publikum wird an verschiedene Stationen geführt, wo kurze choreografierte Sequenzen gezeigt werden. «Wir nehmen Objekte im öffentlichen Raum sozusagen in Beschlag», sagt Rebecca Frey, «und versuchen, so den Blick auf die Stadt – und wie man sich in ihr fortbewegt – zu verändern.» Zudem tritt die Gruppe in der Folgewoche im Rahmen der Tanzplattform Bern in den Vidmarhallen auf.

Sobald Inqdrt allerdings in den Bühnenraum disloziert, fallen die Gegebenheiten des urbanen Raums weg – und damit die notwendigen Hindernisse. Die Gruppe hat dieses Problem in früheren Stücken so gelöst, dass sie quadratische Bühnenelemente aus Metallstangen baute. Daran lässt sich hangeln, klettern, sie können auch übersprungen werden. Natürlich geht es dabei nicht primär ums Spektakel. Schon aus praktischen Gründen nicht, wie Rebecca Frey sagt: «Man kann nicht eine Stunde am Stück Saltos machen und herumrennen. Darum gibt es bei uns auch poetische und leise Momente zum Innehalten.»

Gemeinsam Hindernisse überwinden

So bietet die Arbeit für Inqdrt den Parkour-Läufern nicht nur die Möglichkeit, auch mal der Zartheit Raum zu geben, sondern auch, dies im Kollektiv zu tun: Während der Traceur normalerweise seinen Weg alleine sucht, verbündet er sich beim Tanzen mit anderen.

Und da liegt womöglich auch das erneuernde Potenzial dieser Verbindung der Disziplinen, das über die Erweiterung des Bewegungsrepertoires hinausgeht. Beate Engel formuliert es so: «Es geht darum, gemeinsam Hindernisse zu überwinden, sich einen Weg zu bahnen.» Ein Sinnbild, das sich auf ganz verschiedene Lebenssituationen übertragen lässt.

