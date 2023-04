Chat-GPT an der Uni Bern – Wenn die künstliche Intelligenz eine Forschungsarbeit schreibt Die Universität Bern will Chatbots in den wissenschaftlichen Alltag integrieren. Doch wie soll das gehen? Jessica King

Die Ränge waren am Perspektiventag zur künstlichen Intelligenz am Freitag an der Universität Bern komplett voll.

Was hat künstliche Intelligenz mit einer Schweinegeburt zu tun? Eigentlich nicht viel. Um Letzteres zu lehren, hat Alexander Grahofer aber zu Ersterem zugegriffen: Der Oberassistent am Departement für klinische Veterinärmedizin in Bern liess in einem Seminar den Chatbot Chat-GPT Fragen zur Besamung und der Geburt von Schweinen beantworten.

Anschliessend konnten sich die Studierenden der Uni Bern mit dem Chatbot messen: Wissen sie mehr als er? Können sie seine Fehler aufdecken? So hat die künstliche Intelligenz etwa behauptet, dass Ferkel bei der Geburt blind und taub seien. «Stimmt natürlich nicht», so Grahofer. «Der Chatbot hat das von anderen Tieren übertragen.»

Grahofer ist einer von verschiedenen Dozentinnen und Dozenten an der Universität Bern, die Chat-GPT bereits in ihre Veranstaltungen integrieren und am Perspektiventag am Freitag darüber berichteten. Seine Kollegin Corinne Mühlemann ging sogar einen Schritt weiter: Die Kunsthistorikerin forderte ihre Studierenden in diesem Frühlingssemester auf, ihre wissenschaftlichen Arbeiten vom Chatbot schreiben zu lassen. Thema des Seminars war die Rolle von Textilhistorikerinnen in der Forschungsgeschichte der textilen Künste.

Den ausgespuckten Text mussten die Studierenden danach selber bearbeiten – die Fakten checken, die Literatur prüfen, ergänzen, korrigieren. Und in der Schlussarbeit werden sie farblich hervorheben müssen, welche Teile des Textes von ihnen stammen und welche von Chat-GPT. «Auf die Idee kam ich unter anderem bei meinem Einstellungsgespräch», so Mühlemann. «Dort spielte die Frage nach dem Umgang mit Chatbots eine nicht unwesentliche Rolle.»

Verbote in Frankreich

Seit Chat-GPT im vergangenen Herbst die Welt überrumpelte, beschäftigen sich Hochschulen weltweit mit der Bedeutung von solchen künstlichen Intelligenzen. Denn ein Tool, das innert Sekunden eigenständig komplexe Texte schreiben oder riesige Mengen an Daten analysieren kann, verändert zwangsläufig die wissenschaftliche Arbeit und die Lehre. Ergibt es Sinn, dass Studierende überhaupt noch Arbeiten schreiben? Können Prüfungen nur noch mündlich erfolgen, damit Studierende nicht tricksen?

Bereits haben einige renommierte Universitäten wie die Sciences Politiques in Frankreich Programme wie Chat-GPT gänzlich verboten. Auch in Italien können Studierende nicht darauf zurückgreifen – in diesem Fall, weil das Land als Ganzes diese Art von künstlicher Intelligenz aus Datenschutzgründen gesperrt hat.

Im Hintergrund zeigt die Dozentin, welche Fragen ihre Studierenden Chat-GPT gestellt haben. Etwa: Wie ordnet sich Jugendsprache innerhalb der Dialektsoziologie ein?

Einen anderen Weg will die Universität Bern gehen. Ein Verbot sei nicht zweckmässig, so Silvia Schroer, Vizerektorin Qualität. Grundsätzlich empfiehlt die Uni den Dozierenden deshalb, mit der künstlichen Intelligenz zu experimentieren und die Auswirkungen zu thematisieren. Um sich darüber auszutauschen, hat die Uni den Perspektiventag organisiert.

Innert Sekunden ein Buch lesen

Wie intensiv die künstliche Intelligenz die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umtreibt, zeigt sich an den prall gefüllten Rängen. Immer wieder ist auch ein Unbehagen gegenüber Chatbots im Publikum spürbar. Etwa, wenn eine Professorin in den ersten Reihen vom bisher einzigen Fall an der Uni Bern erzählt, als eine Person eine Seminararbeit von Chat-GPT schreiben liess und dabei erwischt wurde. Oder wenn ein weiterer Professor im Publikum kommentiert, dass der Chatbot gewisse Fragen bereits besser beantwortet als im Schnitt die Bachelorstudentinnen und -studenten.

Einig sind sich aber alle: Für die wissenschaftliche Forschung und Lehre werden künstliche Intelligenzen auch Vorteile haben. Etwa bei der Literaturrecherche. So war sich ein Forscher nicht sicher, ob ein neu erschienenes Buch ihm bei seiner Arbeit weiterhelfen könnte. Flugs lud er es als PDF in das Programm Chat-PDF hoch und konnte der künstlichen Intelligenz Sekunden später Fragen dazu stellen: Gibt es im Buch Zusammenhänge mit seinen Arbeitshypothesen? Was ist das Fazit des Autors? Das Tool mache bessere Zusammenfassungen als er, musste er neidlos anerkennen.

Thema sind aber auch immer wieder die Nachteile. So sind die ausgespuckten Antworten von Chat-GPT zwar formal einwandfrei, flüssig und kohärent. Sie bleiben aber oft oberflächlich und sind immer wieder kreuzfalsch. Als Beispiel gab das Programm fröhlich an, dass eine Textilforscherin eigentlich für Homöopathie bekannt war. Auch Referenzen sind oft frei erfunden.

Rico Sennrich, Professor für Computerlinguistik, ist überzeugt, dass die Technologie bis auf weiteres nicht zwischen Fakt und Fiktion werde unterscheiden können.

Diese Probleme werden auch fürs Erstere nicht behoben, sagte Rico Sennrich, Professor für Computerlinguistik an der Universität Zürich, in seinem Referat. «Die Technologie ist überraschend nützlich, aber auch überraschend dumm.» Dass sie nicht zwischen wahr und falsch, zwischen alten und aktuellen Fakten unterscheiden könne, liegt auch an der immensen Datenmenge, mit der sie gefüttert wurde. «Chat-GPT 3 wurde etwa mit 500’000 Millionen Wörtern trainiert – es wäre unglaublich schwierig, sicherzustellen, dass da nur wahre Trainingsdaten drin sind.» Viele dieser Daten seien zudem einfach vom Internet gesogen worden und beinhalten beispielsweise rassistische Aussagen. Auch marginalisierte Gruppen werden vom Chatbot regelmässig vernachlässigt.

Bereits nach dem Morgen ist klar, dass der Perspektiventag keine pfannenfertigen Lösungen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz liefern kann. Auch, weil sich diese rasant weiterentwickeln und noch in den Sternen steht, wozu die Programme in zehn Jahren fähig sein werden. Viele Anwesende diskutierten noch in den Pausengesprächen weiter, was sie den Studierenden beibringen sollen, damit diese für die Zukunft gewappnet sind.

«Die klassische schriftliche Abschlussarbeit muss neu überdacht werden.» Fritz Sager, Vizerektor Lehre

Immer wieder kam als Antwort, dass Studierende gewisse Kompetenzen wie ihr kritisches Denken werden schärfen müssen. Auch Kreativität und die Fähigkeit, sich eigene Gedanken zu machen, werden wohl bedeutender. Die Uni müsse auch die klassische schriftliche Abschlussarbeit neu überdenken, sagt Fritz Sager, Vizerektor Lehre. «Hierzu stellen sich auch breitere Fragen der Selbstständigkeit und was als Eigenleistung gelten kann.» Die Uni Bern betreibt neu Forschung in diesem Bereich: Sie hat zwei Doktoratsstellen zum Thema Chatbots in der Hochschullehre geschaffen.

Und was halten die Studierenden von der künstlichen Intelligenz? Jene, die in diesem Frühlingssemester erstmals mit Chat-GPT konfrontiert waren, haben gemischte Gefühle. Während einige sagten, dass der Chatbot ein nützliches Werkzeug sei, um den Einstieg in die Recherche zu erleichtern, waren andere kritischer. «Aktuell verunsichert mich die künstliche Intelligenz», so eine Studentin. Damit ist sie offensichtlich nicht allein.

Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft und schreibt primär über gesellschaftliche Themen.

