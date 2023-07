Der leiseste Ort im Kanton – Wenn die Knochen hörbar knirschen Am Eidgenössischen Institut für Metrologie in Wabern gibt es einen Raum, der sämtliche Geräusche schluckt. Wie ist es, in totaler Stille auszuharren? Jessica King Nicole Philipp (Fotos)

Im echofreien Raum stehen Besuchende auf einem Metallgitter, das in der Mitte der Kammer gespannt wurde. Denn auf dem Boden spriessen weitere Keile in die Höhe. Fotos: Nicole Philipp

Komplette Stille ist verstörend. Das ist der erste Eindruck im echofreien Raum in Wabern. Jedes Geräusch wird hier von den fast einen Meter langen Keilen aus Mineralwolle geschluckt, die von der Decke, den Wänden und aus dem Boden ragen. Die Kammer ist vom restlichen Gebäude total isoliert: Rundherum ist sie gepolstert, unten steht sie auf Federn. Wer hier drin steht, hört einfach – nichts.

Nach ein paar Sekunden fängt sich alles an zu drehen, leichte Übelkeit kommt auf. Warum das Schwindelgefühl? «Weil Ihre Ohren keine Orientierung mehr haben», sagt Claudio Ratti, technischer Mitarbeiter des Akustiklabors am Eidgenössischen Institut für Metrologie (Metas). Seine Stimme klingt hier drin seltsam dünn. «In allen anderen Räumen hören Sie ein Echo von den Wänden und der Decke und können deshalb ungefähr einschätzen, wie gross er ist – ob Sie in einer Kirche oder in einer Besenkammer stehen. Hier nicht.»

Hier drin gibt es kein Echo – auch die eigene Stimme klingt ungewohnt leise.

Tatsächlich: Schliesst man die Augen, ist es, als schwebe man durch schwarze Leere. Kein Wunder, schickt die Nasa Astronauten in solche Kammern, um sie auf die Erfahrung des Weltalls vorzubereiten.

Erst mal absitzen. Nach fünf Minuten im Raum klingt das unangenehme Schwindelgefühl ab. In Abwesenheit von jeglichem Lärm erstarken aber die Eigengeräusche des Körpers. Die Luft strömt von den Lungen durch den Hals, das Herz pocht, der Magen gurgelt, das Blut rauscht im Ohr, und der Nacken knirscht, wenn sich der Kopf dreht.

Halluzinationen nach einer Stunde

Es gibt echofreie Räume in den USA, deren Betreiber 600 Dollar pro Stunde dafür verlangen, dass Leute in der kompletten Stille ausharren und so ihre Grenzen testen. Der Rekord beträgt offenbar bei kompletter Dunkelheit zwei Stunden, Besuchende berichten von Halluzinationen, die sie nach rund einer Stunde heimsuchten. Kann das sein, oder ist das amerikanisch übertrieben? «Es gab bei uns auch Leute, die Mühe mit der Stille hatten, aber das sind eher solche, die an Tinnitus leiden», sagt Ratti. «Glauben Sie mir, Sie können hier locker länger ausharren.»

Claudio Ratti hat sich an den Raum gewöhnt – aber erinnert sich noch gut an seine Begeisterung, als er erstmals hier drin stand.

Obwohl Besucherinnen und Besucher von der Extremerfahrung der Stille stets fasziniert sind, ist das für die Metas nur ein netter Nebeneffekt. Im würfelförmigen Raum führt das Team normalerweise extrem präzise Schallmessungen durch, die nicht durch Fremdgeräusche oder Echos gestört werden dürfen. So hat etwa jedes Sirenenmodell, das in der Schweiz zugelassen ist, in diesem Raum schon geheult. «Dabei werden mehr als 120 Dezibel erreicht», sagt Ratti. «Würden wir bei den Tests im Raum bleiben, hätten wir innert kürzester Zeit einen Ohrenschaden.»

Was macht das Metas? Das Eidgenössische Institut für Metrologie (Metas) in Wabern ist das nationale Kompetenzzentrum der Schweiz für alle Fragen des Messens, der Messmittel oder Messverfahren. Es sorgt dafür, dass in der Schweiz so genau gemessen wird, wie es für Wirtschaft, Forschung oder Verwaltung nötig ist. Dafür betreibt es auch eigene Laboratorien und führt selber Forschung durch. (jek)

Hier werden auch Schallmessgeräte geeicht, Mikrofone getestet oder die Lautstärke von Medizinalgeräten gemessen. Wenn eine Ärztin das Hörvermögen eines Patienten testet, benutzt sie ein Gerät, welches durch das Metas geeicht wurde. In anderen Räumen, die teilweise auch grösser sind, untersuchen andere Akustiklabore die Lautstärke von Automotoren oder Flugzeugtriebwerken.

Ein Mönch wollte hier meditieren

Eine Viertelstunde ist vorbei. Der Druck im Ohr lässt nach, der Puls verlangsamt sich. Die Stille schmiegt sich an den Körper, streichelt die vom Alltag strapazierten Nerven. Denn erst jetzt, in der Abwesenheit von jeglichem Lärm, fällt auf, wie viel Grundrauschen das Gehör im Alltag aushalten muss. In einem normalen Büro beträgt die Lautstärke zwischen 60 und 70 Dezibel, in einer Bibliothek knapp 40 Dezibel, in einem Schlafzimmer immerhin 20 Dezibel. Und in dieser Kammer? Unter null – denn sie schluckt sogar Geräusche. «Es ist auch schon ein Mönch zu uns gekommen, der die komplette Stille bewusst wahrnehmen wollte», so Ratti.

Sommerserie «Bern extrem» Wir haben uns auf die Suche gemacht. Im ganzen Kanton Bern. Und wir haben Menschen, Orte und Geschichten gefunden, die aus der Masse herausstechen. Die uns in unerwartete Höhen und Tiefen führen, aussergewöhnliche Welten eröffnen, zum Nachdenken bringen. Willkommen im Sommer der Extreme. Alle Artikel in der Übersicht.

Fast möchte man die Augen schliessen und ein Nickerchen machen – so ungestört dürfte man nie zuvor geschlafen haben. Besonders entspannend wirken die Räume laut dem amerikanischen Akustiktechniker Steve Orfield auf autistische Menschen oder solche mit ADHS, da diese im Alltag oft einer akustischen Reizüberflutung ausgesetzt sind. Zieht sich Ratti nach dem Mittag manchmal für einen Powernap zurück? Er verneint, sein Lachen klingt ohne Echo seltsam dumpf. «Für mich ist der Gewöhnungseffekt schon lange eingetreten, der Raum ist mein Alltag», sagt er. «Ich erinnere mich aber noch gut daran, wie fasziniert ich beim ersten Betreten war.»

Ob diese Kammer in Wabern der ruhigste Ort der Schweiz ist, kann Ratti – ganz der Wissenschaftler – weder bestätigen noch dementieren. «Vielleicht gibt es einen anderen Ort, irgendwo tief in einer Höhle, wo man ähnlich wenig hört», sagt er. «Aber unsere Kammer ist sicher einer der akustisch extremsten Orte in der Schweiz.»

Auch die Tür zur Kammer ist mit speziellen Keilen bestückt, die Geräusche schlucken.

International hält jedoch der echofreie Raum von Microsoft in den USA mit minus 20 Dezibel den Rekord – hier testet die Techfirma Tastaturen, Mäuse, Lüfter in Computern oder Kopfhörer. Und auch hier gibt es Berichte, wie intensiv Stille wirken kann: Laut CNN beträgt die längste Zeit, die jemand im Raum bei Dunkelheit ausgehalten hat, 55 Minuten. Schwierig vorstellbar, dass man aus einem solch geräuschlosen Kokon fliehen möchte, hier in Wabern, wo die maximale Entspannung eingesetzt hat.

Ein Knopfdruck, die stark gedämpfte Tür fährt langsam zurück. Ein Schritt in die Büroräume von Metas – die plötzlichen Geräusche wirken überwältigend. Die Tastaturen klappern, Autos brausen draussen vorbei, Leute schwatzen, die eigene Stimme hallt von den Wänden. Von allen Seiten Lärm. «Krasser Unterschied, oder?», fragt Ratti. Dieses Mal klingt seine Stimme wieder normal – und viel zu laut.

