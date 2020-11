Nun droht das Steuerdiktat – Wenn die Gemeinde pleite ist Nächstes Jahr werden in Köniz die letzten Geldreserven aufgebraucht sein. Die wichtigsten Fragen zur finanziellen Zukunft der Berner Agglomerationsgemeinde. Naomi Jones

Die Finanzen sind in Köniz alles andere als eine runde Sache. Der Gemeinde droht die finanzielle Bevormundung. Foto: Keystone

Wäre die Gemeinde Köniz eine Privatperson, müsste sie nächstes Jahr wohl Konkurs anmelden. Denn sie budgetiert einen Bilanzfehlbetrag, also ein Minus von gut zwei Millionen Franken, den sie nicht mehr mit Erspartem decken kann. Das restliche Eigenkapital der Gemeinde wird nächstes Jahr aufgebraucht. Darum ist Köniz schon heute auf dem Radar des Kantons.

Was heisst das?

Die Gemeinde musste ihr Budget der zuständigen Stelle beim kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) zeigen. Dieses hat geprüft, wie gross das Loch in der Kasse ist. Im Moment ist es noch nicht so gross, dass der Kanton einschreitet. Das tut er erst, wenn der Bilanzfehlbetrag grösser als ein Drittel der ordentlichen Steuereinnahmen ist. In Köniz wäre das laut der Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger (SP) bei einem Bilanzfehlbetrag von rund 40 Millionen Franken der Fall. Wenn die Gemeinde allerdings drei Jahre hintereinander einen solchen ausweist, muss sie im Finanzplan aufzeigen, wie sie aus der Misere herauskommen will. In Köniz wäre das 2024 der Fall, wenn bis dahin nichts unternommen würde. Vom Moment des ersten Bilanzfehlbetrags in der Jahresrechnung hat die Gemeinde acht Jahre Zeit, um ihre Finanzen wieder zu sanieren.