Erschwerter Abschied – Wenn die Beerdigung verschoben wird Leichname hinter Abschrankungen, mehr Sargverkäufe und Trauer auf Distanz: Wie die Corona-Krise Berns Abschiedsrituale verändert. Selina Grossrieder

Schweizer Särge sind gefragt: Andreas Egli, Geschäftsinhaber von der Firma Egli Sarg in Beromünster. Foto: Franziska Rothenbühler

Im März sind in der Stadt Bern 119 Personen gestorben, nur 9 mehr als im gleichen Monat im Vorjahr. Deshalb hat das Coronavirus bisher kaum Einfluss auf den Geschäftsgang von Urs Gyger genommen. Geht es um den Tod, ist Gyger berufsbedingter Experte. Der Geschäftsleiter vom Bestattungsinstitut Egli in Bern ging so mit gewissen Vorkenntnissen in die Corona-Krise. Seine Mitarbeiter waren schon zuvor gelegentlich in Kontakt mit infektiösen Verstorbenen und wissen, wie sie sich schützen müssen. «Einen Corona-Toten behandeln wir also gleich wie alle anderen infizierten Körper.» So tragen die Bestatter bei ihrer Arbeit Handschuhe, Mundschutz und Einwegschutzanzüge.