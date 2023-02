Winterbaden im Brienzer- und Thunersee – Wenn die Badesaison gar nie endet Warum tun sie sich das an? Auch im Winter baden Menschen in den Oberländer Seen. Und sind begeistert. Dafür haben sie viele Erklärungen. Hans Peter Roth

Die drei «Winterbadenixen» Sigi Macheleidt, Jolanda Henke und Brigitte Boss (v.l.) im Brienzersee. Foto: Hans Peter Roth

«Zurzeit ist es gar nicht so kalt.» Sigrun (Sigi) Macheleidt spricht von der aktuellen Wassertemperatur im Brienzersee. Die beträgt 6,5 Grad. «Komfortabel fürs Bad», wirft Jolanda Henke ein. Die «Winterbadenixen», die sich in Macheleidts Wohnzimmer an der Hauptstrasse in Brienz versammelt haben, lachen. Die Vorfreude aufs Eintauchen ins eiskalte Wasser ist gross. Warum tut man sich das an und freut sich auch noch drauf? Doch zuerst ist Tee und hausgemachter Kuchen mit Nidle angesagt. Sigi Macheleidt schmunzelt. «Erst das Vergnügen, dann das Vergnügen!»