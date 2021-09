Elternfrage: Essstörungen bei Kindern – Wenn der Znüni unangetastet bleibt Und sich bei der Tochter alles nur noch ums Schlanksein dreht. Ernährungsspezialistin Sandra Koenig sagt, wie Eltern in dieser Situation richtig reagieren. Sandra Koenig

Wie soll man sich in diesem neuen Körper zurechtfinden? Die Pubertät verunsichert und schürt Selbstzweifel. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, ich war darauf vorbereitet, dass ein «makelloser» Körper irgendwann zum Thema werden würde. Schliesslich habe ich drei Töchter zu Hause und der Druck auf junge Frauen und ihr Äusseres scheint mir seit meiner eigenen Jugendzeit noch grösser geworden zu sein. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass ich schon so früh – unsere Älteste ist gerade elf geworden – mit dieser Thematik konfrontiert werde.

In letzter Zeit kommt beispielsweise der Znüni immer öfters unangetastet zurück, am Esstisch sagt meine Älteste Dinge wie «Müssen wir immer so viele Kohlenhydrate essen» und in der Badi wollte sie kürzlich ihr Shirt nicht ausziehen, weil sonst alle ihren Schwabbelbauch sehen können – den sie absolut nicht hat, ganz im Gegenteil.