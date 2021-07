Skandal in der NHL - Wenn der Videocoach plötzlich Pornos zeigt

Sexskandal in der NHL – Wenn der Videocoach plötzlich Pornos zeigt Die Chicago Blackhawks werden von einem bizarren Missbrauchsfall eingeholt, der den stolzen Traditionsclub nachhaltig erschüttern könnte. Kristian Kapp

Die Chicago Blackhawks feiern am 9. Juni 2010 nach einem Overtime-Sieg in Philadelphia den Gewinn des Stanley-Cups. Über der Meistersaison hängt nun ein dunkler Schatten mit Missbrauchsvorwürfen gegen einen Trainer. Foto: Matt Slocum (AP Photo/Keystone)

Elf Jahre lang schien alles unter den Teppich gekehrt, doch nun sehen sich die Chicago Blackhawks gleichzeitig mit Klagen von zwei unabhängigen Parteien konfrontiert: Vorwürfe kommen von einem ehemaligen Spieler und von einem früheren Nachwuchsathleten im Bundesstaat Michigan. Der Grund ist derselbe: ein Videocoach der Blackhawks.

Die Geschichte beginnt 2010. Es ist das Jahr der Wiederauferstehung des Clubs. Die Blackhawks, eines der traditionellen «Original-6-Teams» der NHL, warten seit 49 Jahren auf einen Titel. Und die einst stolzen Blackhawks sind mittlerweile in einem desolaten Zustand, eignen sich nur noch für amüsante Mitleid-Storys: Wenn wegen ausbleibender Fans die Spieler am Bahnhof Gratis-Tickets verteilen müssen und diese nicht loswerden. Wenn der Geiz des steinreichen Besitzers Bill Wirtz dermassen wunderliche Blüten treibt, dass die Spieler die Ausrüstung nicht in der Sporttasche mit Clublogo, sondern im Müllsack ausgehändigt bekommen. Oder kein Geld für Verpflegung nach Auswärtsspielen da ist.

Als Wirtz 2007 starb, wurde er an seiner Gedenkfeier im nächsten Heimspiel posthum ausgebuht. So tief waren die Blackhawks gesunken.

Die Saison 2009/10: «Jung, dumm – und so viel Spass»

Doch 2010 ist mittlerweile alles anders. Bill Wirtz’ Sohn Rocky hat übernommen, er investiert, neue Spieler verändern das Gesicht der Blackhawks, vor allem Jonathan Toews und Patrick Kane. In seinem 2017 geschriebenen Buch beschreibt Journalist Mark Lazerus die Blackhawks von 2009/10 als letzte junge Wilde der NHL.

Weil das Team bemerkenswert jung ist, die wenigsten Spieler verheiratet sind und, wie es Lazerus beschreibt, wie eine Bande von Brüdern unter dem Motto «Jung, dumm – und so viel Spass» auftritt. Und weil die sozialen Medien noch nicht so dominant sind, um jeden feuchtfröhlichen Misstritt der Spieler zu dokumentieren.

Patrick Kane ist auch auf Schweizer Eis kein Unbekannter: Er war während des kompletten Lockouts 2012/13 Spieler des EHC Biel. Foto: Laurent Gillieron (Keystone) Auch beim Spengler Cup hinterliess Kane in jener Saison seine Spuren. Als Spieler des HC Davos feiert er hier mit Joe Thornton seinen 5:4-Siegtreffer im Halbfinal gegen Vitkovice. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone) Der bis dato grösste Moment in Patrick Kanes Karriere: Am 11. Juni 2010 präsentiert er den Stanley Cup neben seinem Teamkollegen Jonathan Toews – auf der Meisterparade durch Chicago zogen die Busse der Mannschaft an rund 2 Millionen Zuschauern vorbei. Foto: Nam Y. Huh (AP Photo/Keystone) 1 / 3

Lazerus’ Buch, das zu einem Grossteil der Meistersaison von 2010 gewidmet ist, trägt den Titel «Wenn diese Wände sprechen könnten». Welch schreckliche Ironie, die dem Autor bei der Veröffentlichung natürlich nicht bewusst ist. Denn die Partysaison hat eine dunkle Seite. Deren Details werden erst jetzt publik, sie finden sich in den beiden aktuellen Anklageschriften.

Der Hilferuf von zwei Spielern

Es ist Mitte Mai 2010, ein paar Tage vor Beginn des Playoff-Halbfinals. Zwei Spieler informieren Assistenzcoach Paul Vincent, für viele im Team eine Vertrauensperson, über unfassbare Vorfälle: Der Videocoach soll sie mit unangebrachten Kurznachrichten sexuell belästigt, Pornos statt Eishockey gezeigt, vor ihnen masturbiert und mit physischen und psychischen Konsequenzen gedroht haben, wenn sie nicht «mitspielten».

Vincent meldet dies umgehend Personen im Management sowie im Coaching Staff, damit der Club eine Anzeige tätigen kann. Es geschieht: nichts. Offensichtlich wollen die Blackhawks den potenziellen Meister-Run durch nichts gestört haben. Was noch mehr irritiert: Nicht bloss, dass auch nach dem Meistertitel die Polizei nicht eingeschaltet wird – der Videocoach ist Teilnehmer der Parade durch Chicago, sein Name wird auf dem Pokal eingraviert.

Nein, es wird noch unglaublicher: Die Blackhawks trennen sich danach elegant von ihrem Coach, indem sie ihm bei der Jobsuche helfen und, als er im Nachwuchshockey unterkommen könnte, positive Referenzen geben. Seine nächsten Stationen als Trainer werden Schulen, er wird aber bei der Arbeit mit Teenagern auch auffällig und wechselt mehrfach Arbeitgeber und Bundesstaat. Erst 2013 in Michigan fliegt er auf, wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und gilt in jenem Bundesstaat seither als registrierter Sextäter.

Auch das 16-jährige Opfer von damals klagt

Es zerrt darum aktuell nicht nur einer der beiden damaligen Chicago-Spieler die Blackhawks vor Gericht. Die zweite Anklage kommt von einem damals 16-jährigen Missbrauchsopfer an der Highschool. Er wirft den Blackhawks die Unterschlagung der dem Club offensichtlich bekannten Vorgeschichte vor. Drei ehemalige Blackhawks von 2010 haben kürzlich mitgeteilt, dass innerhalb des Clubs «alle» von den Vorfällen in der Meistersaison gewusst hätten. Ein weiterer Assistenzcoach bestätigt Vincents Version, alles gemeldet zu haben.

Der immer noch für die Blackhawks spielende Captain Toews sagt zwar, erst in der Saison danach von den Vorfällen gehört zu haben. Der mittlerweile zurückgetretene Brent Sopel hingegen fordert via Twitter unverhohlen Gefängnis für alle in der Teppichetage.

Nach anfänglichem Zögern haben die Blackhawks nun eine Anwaltsfirma mit einer Untersuchung beauftragt. Dass sie selbst die Kosten übernehmen, sorgt für Kritik, weil dies die Unabhängigkeit infrage stelle. Auch die NHL agiert nicht überhastet, sie will zunächst die Resultate abwarten.

Viele prominente Namen

Währenddessen fragt sich Nordamerikas Hockey-Welt, welche Konsequenzen diese Geschichte haben wird. Es sind prominente Namen unter den Führungspersonen der Blackhawks 2010: Stan Bowman, bis heute General Manager, ein Amt, das er bei Olympia 2022 auch fürs US-Team ausüben wird.

Headcoach Joel Quenneville, einer der prominentesten Eishockeytrainer, bei den Titeln 2013 und 2015 ebenfalls an der Bande und mittlerweile die Florida Panthers coachend.

Besitzer Rocky Wirtz, Multimilliardär, Teil einer der reichsten Familien der USA und auch bekannt als finanzieller Unterstützer der Präsidentschaftskampagne Donald Trumps.

Sie alle und einige mehr sollen 2010 von den Vorfällen gewusst und geschwiegen haben.

Er ist Trump-Supporter, hier beschenkt er aber Barack Obama mit einem Gratis-Parkplatz für die Spiele Chicagos: Blackhawks-Besitzer Rocky Wirtz am 18. Februar 2016 bei der traditionellen Einladung ins Weisse Haus nach dem NHL-Titel 2015 seiner Mannschaft. Foto: Pablo Martinez Monsivais (AP Photo/Keystone) Dreimal NHL-Champion und damit einer der grössten aktiven Eishockey-Trainer: Joel Quenneville feiert mit Patrick Kane am 9. Juni 2010 in Philadelphia seinen ersten Titel als Headcoach. 1996 war er als Assistent des früheren ZSC-Trainers Marc Crawford bereits Champion mit Colorado. Foto: Matt Slocum (AP Photo/Keystone) Er ist seit 2005 in wichtigen operativen Rollen bei den Blackhawks: Stan Bowman (links) feiert am 15. Juni 2015 in Chicago nach einem Finalsieg gegen Tampa seinen dritten NHL-Titel als General Manager – zusammen mit seinem Vater, der Trainer-Legende Scotty Bowman, seit 2008 als Berater für die Blackhawks tätig. Foto: Dave Sandford (NHLI via Getty Images) 1 / 3

