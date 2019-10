Wenn der Tresor sich öffnet

Einhergehend mit einem neuen Gesetz des Bundesstaates Kalifornien, das es Athleten ermöglichen soll, mit Aktivitäten wie Autogrammstunden Geld zu verdienen, gab die NCAA dem Druck nun nach. Am Montag entschied der Vorstand, dass sich die Studenten künftig selbst vermarkten können. Aber noch lässt der Verband offen, ob diese Einnahmen den Amateurstatus tangieren oder nicht.

«Ein wunderbarer Tag für all die College-Sportler», jubelte auf Twitter LeBron James, aber der Star der Los Angeles Lakers fügte an: «Noch ist es kein Sieg, aber ein Anfang.» Auch er erwartet, dass die NCAA bei der Frage mauern wird, wie die neue Regel in der Praxis umgesetzt wird.

Its a beautiful day for all college athletes going forward from this day on! Thank you guys for allowing me to bring more light to it. I’m so proud of the team at @uninterrupted bringing focus on this and to everyone who has been fighting this fight. Not a victory but a start! ????????

— LeBron James (@KingJames) October 29, 2019