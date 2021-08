Schweizer Erstaufführung – Wenn der Small Talk zum Albtraum wird Lustig und temperamentvoll: Dora Schneider inszeniert im Theater an der Effingerstrasse Brian Parks Komödie «Das Haus». Charles Linsmayer

Die beiden Ehepaare hüpfen von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen, bis offener Streit ausbricht. Foto: Severin Nowacki

Ein jüngeres hat einem älteren Ehepaar das Haus abgekauft und wird darin zu einer Art Abschiedsparty eingeladen. Der Kaufvertrag ist unterzeichnet, alles ist perfekt, und es gibt eigentlich nichts zu reden. So reden sie über das, was ihnen gerade in den Sinn kommt, und merken zu spät, dass der Small Talk sie von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen in eine Situation bringt, in der offener Streit ausbricht und schliesslich alles in einer Katastrophe endet. Geschrieben und 2014 unter dem harmlosen Titel «The House» zur Uraufführung gebracht hat dies der 1962 geborene Amerikaner Brian Parks.