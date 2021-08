Das gibt nach dem YB-Sieg zu reden – Wenn der Schiedsrichter zu oft im Fokus steht Hier keine Rote Karte, da ein Platzverweis: Der Schiedsrichter bietet nach dem Hinspiel des Playoffs zur Champions League Gesprächsstoff. Aber nicht nur er. Dominic Wuillemin

Schiedsrichter William Collum zeigt Silvan Hefti die Rote Karte. Ein Experte aber nimmt ihn teilweise in Schutz. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Als die letzte Stunde des Mittwochs anbricht, gelingt Ulisses Garcia auch noch ein Bonmot, nach diesem verrückten Abend, diesem Spiel gegen Ferencváros, in dem ihm fast alles gelingen wollte, dieser Partie, die er mit seiner Energie und Entschlossenheit prägte. Wie bei seinem herrlichen Tor zum 3:1, als er sich durch die gegnerische Abwehr wuchtete und seinen Lauf mit einem Schlenzer abschloss. Auf die Frage, was nun am Dienstag in Budapest drinliege, stellt er zuallererst und mit einem Schmunzeln fest: «Wir gehen dorthin, um zu elft zu spielen.»