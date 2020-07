Krawalle in Portland – Wenn der Präsident Truppen ohne Kennzeichnung schickt Einsatzkräfte der US-Regierung gehen in Oregons Metropole Portland mit fragwürdigen Methoden gegen Demonstranten vor. Trump will die Aktion auf andere Städte ausdehnen. Martin Kilian, Washington

Bundesbeamte setzen Munition ein, um die Demonstranten der Black-Lives-Matter-Bewegung am Mark-O.-Hatfield-Gerichtsgebäude in Portland zu zerstreuen (20. Juli 2020). Foto: Noah Berger/Keystone

Mark Pettibone (29) befand sich nächtens auf dem Heimweg von einem der zahlreichen Proteste in Oregons Metropole Portland. Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai in Minneapolis sind die Demonstrationen in Portland nicht abgeflaut, die Stadt hat seit langem den Ruf einer Hochburg linker und liberaler Aktivisten.