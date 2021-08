Flexible Preise  - Wenn der Kaufpreis für den Fernseher plötzlich doppelt so hoch ist

Flugtickets: Bei Fluggesellschaften ist es komplizierter. Das international tätige US-Reiseportal Skyscanner.com, das auch hilft, von der Schweiz aus günstige Flüge zu finden, hat eine Vielzahl von Preisen analysiert. Einige Schlussfolgerungen sind: Auf Strecken, die häufig von Geschäftsleuten genutzt werden, verkaufen Fluggesellschaften zuerst zu günstigen Preisen. Geschäftsleute buchen in der Regel spät auf Kosten des Unternehmens zu hohen Preisen. Auch bei tiefer Nachfrage sind Frühbucher im Vorteil: Die Fluggesellschaften wollen einen gewissen Mindestumsatz sicherstellen und erzielen mit Spätbuchern, die nicht auf den Flug verzichten können, höhere Margen. Bei Stornierungen oder wenn ein Flieger nicht voll ist, kann es aber auch kurzfristig attraktive Last-Minute-Angebote geben. In seiner Auswertung für den US-Markt kommt Skyscanner zum Schluss, dass Kunden bei der Buchung von Flugtickets im Durchschnitt am Dienstagmorgen am wenigsten und am Donnerstag sowie am Wochenende am meisten bezahlen.