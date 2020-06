Hausarrest per Telefon – Wenn der Kanton Bürger heimschickt Der Kanton ruft Personen, die engen Kontakt mit Corona-Infizierten hatten, an und schickt sie in Quarantäne: Eine gross angelegte Telefonaktion mit Limiten. Brigitte Walser

Das Contact-Tracing-Zentrum in Bern. Von hier aus werden Personen in Quarantäne geschickt. Foto: Ruben Wyttenbach

Gut 70 Personen im Kanton Bern schotten sich derzeit auf Anordnung des Kantons in den eigenen vier Wänden ab. 16 davon sind positiv auf das neue Coronavirus getestet, der Rest hatte Kontakt mit Infizierten und muss deshalb zehn Tage in Quarantäne bleiben. Die Angaben beziehen sich auf vergangenen Dienstag, die Zahl der Personen in Quarantäne kann sich von einem Tag auf den anderen stark ändern.