Corona-Prophylaxe – Wenn der Impfstoff da ist: Wer bringt ihn dann zum Arzt? Während Pharmafirmen im Eiltempo nach einem Covid-19-Impfstoff suchen, warnen Logistik-Fachleute schon jetzt vor den enormen Verteilproblemen. Es fehlt vielerorts an Frachtkapazitäten und Kühlketten. Rita Flubacher

Wenn die Impfung einmal wirkt, sind längst noch nicht alle Probleme gelöst: Irgendwie müssen die Mittel auf dem ganzen Globus verteilt werden. Aufnahme aus der Universitätsklinik Tübingen in Deutschland. Foto: Kai Paffenbach (Reuters)

Wie die Rosen aus Kenia und das Smartphone aus China in die Schweizer Läden gelangen, interessiert die wenigsten Konsumenten. Lieferketten und Logistik? Ist etwas für Fachleute. Und so verhält es sich auch mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus. Gebannt schaut die Welt derzeit dem Wettrennen unter den Pharmafirmen zu. Kommt der rettende Stoff noch in diesem Jahr oder vielleicht doch erst im nächsten Frühjahr ins Angebot? Und wer wird unmittelbar danach die ersten Impfstofflieferungen erhalten?

Die Lieferketten- und Logistikfachleute schauen ebenfalls gebannt zu – und malen hinter den Kulissen den Teufel an die Wand. «Vor einer solchen Herausforderung stand die Branche noch nie», erklärt eine Sprecherin des international tätigen Speditionskonzerns Rhenus mit Niederlassungen unter anderem im Flughafen Zürich und Rheinhafen Basel.

«Wir sind nicht vorbereitet»

Wann und wo werden die Impfstoffe produziert? Wie sollen sie verteilt werden? Wie viele Kühlcontainer braucht es und wo? Während sich die Pharmaunternehmen im Wettstreit befinden, versucht die weltweite Logistikbranche, sich auf die grösste Impfaktion aller Zeiten einzustellen.

«Wir sind nicht vorbereitet», klagt ein Topmanager des US-Speditionsunternehmens Flexport an einer hochkarätigen Logistikveranstaltung. Eine vorausschauende Planung sei nicht möglich, weil es zwischen den Spediteuren und den Impfstofflieferanten noch keinen richtigen Informationsaustausch gebe. «Die Lieferketten für den Covid-19-Impfstoff sind um ein Vielfaches komplexer als für medizinische Schutzausrüstungen.» Die Gesichtsmaske gehe nicht kaputt, wenn sie mal für einige Tage im Bauch des Flugzeugs auf dem Rollfeld herumstehe. «Aber der Impfstoff wird zerstört.» Im Luftfrachtgeschäft dauere es bis zu sieben Tage, bis die Ware am Ziel sei. Für Impfstoffe sei diese Art von Lieferkette grundsätzlich problematisch.

In der Pharmaindustrie hegt man ähnliche Befürchtungen: Die Entwicklung eines Impfstoffs sei eine enorme Herausforderung. Das noch grössere Problem sei die Verteilung rund um den Globus, erklärte Kenneth Frazier, Chef des Pharmakonzerns Merck & Co., in einem Interview mit dem Wirtschaftsdienst Bloomberg. Das sind die Flaschenhälse:

Frachtflugzeuge sind Mangelware

Der Chef der Pharmadivision von Emirates Sky Cargo, die zu den grössten Fracht-Airlines der Welt zählt, rechnet vor, dass eine einzige Boeing 777 eine Million Impfdosen transportieren kann. Wolle man die Hälfte der Weltbevölkerung mit den mutmasslich mindestens empfohlenen zwei Dosen pro Person beliefern, müssten 8000 Frachtflugzeuge bereitstehen. Doch die gibt es nicht.

«Reine Frachtflugzeuge sind zur Mangelware geworden», erklärt Christoph Meier, Sprecher des weltgrössten Flughafendienstleisters Swissport. Grund: Die Luftfracht wurde in den letzten Jahren immer stärker in den Bauch der Passagierflugzeuge verschoben, die Frachter wurden weggestellt. Boeing hat seit der Lancierung des B777-Frachters 2009 weniger als 200 Maschinen hergestellt (Lesen Sie hier, wie das grösste Frachtflugzeug der Welt im Kampf gegen Corona zum Einsatz kam).

Die Sitze bleiben in Zürich: Weil die Frachtkapazität weltweit zu gering ist, bauen Airlines wie die Swiss Passagierflugzeuge zu Cargomaschinen um. Aufnahme vom 22. Mai 2020 auf dem Flughafen in Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Mit dem pandemiebedingten Einbruch des Passagierverkehrs fehlten nun Frachttransportkapazitäten im Bauch der Passagiermaschinen. Bis dahin war etwa die Hälfte der globalen Luftfracht als Belly-Fracht befördert worden. Weniger Frachtkapazität treibt die Frachtpreise nach oben. Nach Angaben von Lufthansa Cargo zeigte sich das bereits in den letzten Monaten, als die Bestellungen von bestimmten Gütern wie medizintechnischer Ausrüstung oder Schutzmasken sprunghaft anstiegen, worauf sich auf bestimmten Verbindungen die Frachtraten stark erhöhten. Laut Branchenangaben verteuerten sich die Frachtraten um bis das Zehnfache.

Für den Pharmamanager bei Emirates Sky Cargo ist das Kapazitätsproblem zwar grundsätzlich lösbar, aber nur mit einer weltweit koordinierten Strategie. Dazu gehöre die Umrüstung von Passagiermaschinen, die derzeit mangels Flugaufkommens überall herumstehen. Emirates nutzt 70 Boeing-777-Passagierflugzeuge für das Frachtgeschäft. Die Swiss baute in diesem Frühling drei ihrer zwölf Boeing 777 um. Dabei soll es bleiben, erklärt ein Sprecher. Die drei Maschinen seien auf die derzeitige Nachfrage ausgerichtet. Ob sich dies ändern könnte, wenn der Impfstoff mal da ist, lässt der Sprecher offen.

Ohne lückenlose Kühlkette geht der Impfstoff kaputt

Laut Experten muss der Impfstoff von der Pharmafabrik bis zur Spitalapotheke lückenlos in einer Kühlkette transportiert werden. Der Impfstoff der US-Firma Moderna, bei der auch die Schweiz eine Vorbestellung am Laufen hat, muss bei einer Temperatur von 2 bis 8 Grad Celsius gelagert werden. Einige Impfstoffe, die auf neuen Technologien basieren, könnten gar den Einsatz von Kühlern erfordern, welche die Temperatur auf einem Niveau von minus 80 Grad halten. Jede Abweichung von diesen Temperaturen macht die Impfstoffe nutzlos. Laut Christoph Meier von Swissport könnte die Kühlung passiv, das heisst über Trockeneis erfolgen. Der Haken: Eine Containerladung Impfstoff bestünde zu zwei Dritteln aus Trockeneis. Angesichts der fehlenden Transportkapazitäten eine extrem teure Lösung.

In die Pharmatransportlogistik dürfen sich grundsätzlich nur Spediteure und Flughäfen einklinken, die von der Internationalen Luftfahrttransportvereinigung (Iata) das CEIV-Pharma-Zertifikat erhalten haben. Die Zahl ist limitiert. So sind von den 115 Frachthallen, in denen Swissport tätig ist, nur 10 zertifiziert. Dazu gehören etwa Brüssel, Madrid, Miami, Frankfurt und Boston. Als einziger Standort in der Schweiz zertifiziert ist die Frachthalle im Euro-Airport Basel-Mulhouse. Hier entfällt ein Drittel des Frachtguts auf Medikamente. Bei Swissport fühlt man sich für das bevorstehende Handling des Impfstoffs gerüstet.

Das Handling von Medikamenten ist ohnehin schwierig. Müssen diese gekühlt werden, wird ihr Transport zur Herkulesaufgabe. Szene am Frachtflughafen von Zürich. Foto: Reto Oeschger

Auch die Rhenus-Tochter Cargologic, die in der Frachtabfertigung am Flughafen Zürich tätig ist, ist zertifiziert. Man sei auf die Herausforderung rund um den Impfstoff vorbereitet, erklärt die Rhenus-Sprecherin. Der Bund hat vor kurzem 4,5 Millionen Impfdosen bei Moderna vorbestellt.

«Ein Grossteil der Weltbevölkerung ist nicht an eine Lieferkette mit lückenloser Temperatursicherung angeschlossen.» Paul Hanson, Sanofi-Chef

Der Frachtchef des Miami International Airport im fernen Florida sieht das ziemlich anders: «Wir wissen nicht, was auf uns zukommt», gestand Emir Pineda an der Logistikveranstaltung ein. Miami ist einer der wichtigsten US-Flughäfen für die internationale Frachtabfertigung und ein wichtiger Pharma-Umschlagplatz. «Wenn plötzlich 20 bis 30 Chartermaschinen voll mit Impfstoffen in Miami landen, von wo die Ware dann übers ganze Land verteilt werden soll, dann wird das für uns eine enorme Herausforderung werden.» Die US-Regierung hat bis dato 400 Millionen Impfdosen vorbestellt.

Vor noch weitaus gravierendere Probleme gestellt sieht sich der grosse Rest der Welt. «Ein Grossteil der Weltbevölkerung ist nicht an eine Lieferkette mit lückenloser Temperatursicherung angeschlossen», warnte Paul Hudson, Chef des französischen Pharmakonzerns Sanofi, in einem Interview. Was das bedeutet, umschrieb Merck-Chef Kenneth Frazier in seinem Interview: «Keiner von uns ist sicher, wenn nicht alle von uns sicher vor dem Virus sind. Deshalb muss ein Impfstoff an die gesamte Weltbevölkerung abgegeben werden.»

Die Speditionsindustrie, die Güter auf Schiffen, in Flugzeugen und auf Lastwagen um den Globus liefert, ist auf die wohl grösste und wichtigste Produktelancierung in der bisherigen Geschichte bis jetzt kaum richtig vorbereitet.