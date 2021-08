Covid-Streit in der Ärzteschaft – Wenn der eigene Hausarzt Impfskeptiker ist Die Intensivstationen füllen sich wieder, Behörden rufen dringlich zum Impfen auf. Doch auch im Kanton Bern gibt es einige impfskeptische Ärzte. Eine Spurensuche im Grenzbereich der Schulmedizin. Alexandra Elia

Hansueli Albonico plädiert für eine differenzierte Betrachtung der Covid-19-Impfung. Er betreibt in Langnau eine Praxis für Haus- und Komplementärmedizin. Foto: Franziska Rothenbühler

Politik und Wissenschaft sind sich einig: Nur die Covid-19-Impfung führt uns aus dieser Pandemie. Dennoch gibt es eine kleine Minderheit an Ärzten, die dem Vakzin nicht trauen. Wieso stellen sie sich gegen Berufskollegen, Epidemiologen und die Behörden? Grenzt ihre Haltung angesichts sinkenden Impfwillens in der Bevölkerung nicht gar an Fahrlässigkeit?

Gespräche mit zwei Ärzten, die sich gegen die Covid-Impfung äussern, und die Reaktionen von Ärztekollegen darauf zeigen: In der Impffrage geht es auch um die traditionelle Skepsis gegenüber der Schulmedizin und um das Selbstverständnis und den Bedeutungsverlust des einst stolzen Hausarztstandes.