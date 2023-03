Tagestipp: Swiss Jazz Orchestra – Wenn der E-Bassist im Orchester die erste Geige spielt Das Swiss Jazz Orchestra gibt in dieser Saison einzelnen Mitgliedern Wildcards für ein Konzert. Heute ist der feinsinnige Bassist Tony Schiavano an der Reihe. Alexander Sury

Gefragt: Toni Schiavano ist seit Herbst 2022 auch Dozent für E-Bass an der Musikhochschule Luzern. Foto: zvg

Mit der Saison 2022/23 hat das Swiss Jazz Orchestra (SJO) ein neues Format lanciert: die SJO Wildcard. Heute ist der feinsinnige E-Bassist Toni Schiavano an der Reihe. Er ist in der Berner Funk-, Soul- und Hip-Hop-Kultur gross geworden. Seine markanten, soulig-singenden Basslinien haben schon manche Studio-Produktion veredelt und führten ihn auf Tourneen bis nach Brasilien und Südafrika.. Aktuell ist er zum Beispiel in folgenden Formationen zu hören: Seven, The Beautiful Now und Baze. Gespielt werden Toni Schiavanos Favoriten, darunter auch einige vergessene oder schon lang nicht mehr gespielte Charts. (lex)

