Neue App für Kinder – Wenn der Arzt ein Pinguin ist Muss ein Kind ins Spital, ist dies oft mit Ängsten verbunden. Das Inselspital will diese abbauen – mit einer App. Es ist eine Schweizer Premiere. Simone Klemenz

Kinder machen sich spielerisch mit dem Spitalalltag vertraut. Die Insel will den Kindern nun mit einer App ihre Ängste nehmen. (Symbolbild) Foto: Keystone

«Lena schläft bereits tief und fest – und spürt überhaupt nichts von der Operation», erzählt Kimi, ein in einen weissen Kittel gekleideter Pinguin. Kimi ist die Erzählfigur in der neuen, vom Inselspital lancierten App «Kinderinsel», die Kindern die Ängste vor einem Spitalbesuch nehmen soll. Kimi erzählt die Geschichte von Lena, die sich bei einem Unfall den Arm gebrochen hat und operiert werden muss. Virtuell kann man auf der App ihren Spitalbesuch miterleben. Ein Blick in den Operationssaal verrät, was welches Gerät kann. Die App ist in der Schweiz die erste ihrer Art.

«Wir haben die App lanciert, um unsere Türen für Kinder bereits bevor sie ins Spital kommen, zu öffnen», sagt Catharina Bucher Anliker, Klinikmanagerin der Universitätsklinik für Kinderchirurgie. «Ein Spitaleintritt ist immer mit sehr viel Unsicherheit verbunden, auch weil alles unbekannt ist.» Mit der Kinder-App wolle man einen Einblick in den Spitalalltag geben und die Kinder und Eltern so mit den Räumlichkeiten und den dort arbeitenden Personen bekannt machen, so Bucher Anliker.

3000 Operationen pro Jahr

Bei der Stiftung Theodora, die regelmässig mit sogenannten Traumdoktoren in Spitälern unterwegs ist, kommt die neue App der Insel gut an. «Die Kinder-App kann eine gute Vorarbeit leisten», sagt Verena Herger, Mitarbeiterin Kommunikation der Stiftung, auf Anfrage. Oft würden Kinder auch die Anspannung der Eltern übernehmen – die App könne die Vorbereitung auf den Spitalaufenthalt für beide vereinfachen. «Das ist eine tolle Sache, sowohl für die Kinder als auch für die Eltern.»

Die 71 «Traumdoktoren» der Stiftung sind ausgebildete Künstler und haben das gleiche Ziel wie die «Kinderinsel»: Sie sollen den kleinen Patientinnen und Patienten ihre Ängste nehmen. So bietet Theodora auch Operationsbegleitungen für Kinder an. «Unsere Traumdoktoren versuchen die Kinder zu beruhigen und sie abzulenken», sagt Herger.

In der Kinderklinik der Insel werden jährlich rund 3000 Operationen durchgeführt, durchschnittlich also etwa 10 pro Tag. Dabei handelt es sich in 40 Prozent der Fälle um Notfälle, also keine zum Voraus geplanten Eingriffe. Doch wie viele Informationen kann man einem Kind vor einem Eingriff überhaupt zumuten? «Es kommt hier sehr auf das Alter und den Entwicklungsstand eines Kindes an», sagt Bucher Anliker. Wichtig sei in jedem Fall eine ehrliche Kommunikation, die dem Kind aber keine Angst mache.