Bayern-Stürmer Thomas Müller – «Wenn das Wort ‹vegan› auftaucht, legen einige erst mal die Ohren an» Der Fussball-Weltmeister über die deutsche Esskultur, gesunde Ernährung und die neue Art, Tore zu schiessen. Christof Kneer , Benedikt Warmbrunn

Macht sich längst nicht nur Gedanken übers Toreschiessen, sondern auch über die richtige Ernährung dahinter: Thomas Müller ist mittlerweile ein veganer Mittelstürmer. Foto: Martin Meissner (dpa)

Die Nebenräume eines Kaufhauses in der Münchner Innenstadt, der Blick fällt auf den Viktualienmarkt mit seinen Obst-, Käse- und Wurstständen. Thomas Müller hat gerade einen Werbedreh abgeschlossen, für ein Start-up, für das er auch als Investor tätig ist: Greenforce, einen Produzenten veganer Lebensmittel. Müller, 33, steckt sein Geld jetzt also in veganes Rührei, veganes Hack und vegane Weisswürste – und das als Ur-Bayer im Kader des vom Metzgersohn und Wurstmagnaten Uli Hoeness erfundenen FC Bayern München. Das legt ein Gespräch über bewusste Ernährung nahe – und darüber, wie weit sich die Bayern-Offensive, die seit Sommer ohne Robert Lewandowski auskommen muss, bereits gefunden hat.