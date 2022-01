USA – die Folgen der Übernutzung – Wenn das Wasser verschwindet Der Glen Canyon zählte zu Amerikas grössten Naturwundern. In den Sechzigerjahren wurde er geflutet, um die USA mit Wasser zu versorgen. So ist der Lake Powell entstanden. Nun droht der Stausee auszutrocknen. Christian Zaschke

Hier war mal Wasser: Jack Stauss vom Umweltinstitut GCI im leeren Stauseebecken. Foto: Dawn Kish

An diesem kühlen Morgen im Örtchen Bullfrog schälen sich zwei Männer aus der Dunkelheit und beginnen, ein Motorboot zu beladen, das auf einem Trailer liegt. Es ist 18 Fuss lang, knapp sechs Meter, in Hausbootmassen: kinderzimmergross.

Die beiden Männer sind Seth Arens, ein Biologe und Umweltforscher von der Utah State University, und Jack Stauss vom Glen Canyon Institute (GCI), das sich für die Wiederherstellung des Canyons einsetzt. Stauss und seine Institutskollegen galten in der Gegend lange als Spinner, denn sie sind tatsächlich dafür, dass der Stausee abgelassen wird und der Colorado River fliesst wie früher, was hiesse: Der Glen Canyon existierte wieder in ganzer Schönheit.