Historischer Themenweg im Emmental – Wenn das Smartphone die Infotafeln ersetzt In Zollbrück wird ein neuer Themenweg eröffnet. Speziell daran: Wer sich dafür nicht interessiert, merkt von ihm nicht das Geringste. Dölf Barben

Die Brücke von Zollbrück bildet den Eintritt zu einem Freizeitpfad, der im Gelände unsichtbar bleibt. Foto: Beat Mathys (Archiv)

Wer nicht weiss, dass es ihn gibt, nimmt ihn auch nicht wahr: Das ist das Spezielle und auch das Neue am Themenweg, der am Mittwoch im Emmental eröffnet wird. Der Freizeitpfad Emme ist ein in der Mitte eingeschnürter Rundkurs, der beim Bahnhof Zollbrück beginnt und sieben Kilometer lang ist. Reservationen oder Anmeldungen sind nicht nötig. Die Begehung kostet nichts.