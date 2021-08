Typologie der Berner Pop-up-Szene – Wenn das Pop-up zum Geschäft wird Wer sind die Köpfe hinter der boomenden Berner Pop-up-Szene? Nicht alle führen ein knallhartes Business – doch Quereinsteiger in die Gastrowelt sind in der Minderheit. Christian Zellweger

In der Stadt Bern gibt es derzeit so viele temporäre Gastroangebote wie noch nie. Wer sind die Berner Pop-up-Betreiber und -Betreiberinnen? Von Idealistinnen bis zu knallharten Unternehmern: der Versuch einer Typologie.

Die Traumverwirklicherinnen

Das Malso 2020 am Loryplatz. Foto: Franziska Rothenbühler

So stellt man sich Pop-up-Unternehmerinnen vor, und dennoch gehören sie in der Berner Pop-up-Szene zur Minderheit: drei junge Frauen, die zwar eine Leidenschaft fürs Gastrobusiness teilen, aber eigentlich ganz andere Jobs haben – und mit einem temporären Projekt und kalkuliertem Risiko einen ersten Schritt in die Branche wagen: Rebecca Tarmann, Ladina Weyermann, Sofia Stauffer führen dieses Jahr zum zweiten Mal das Pop-up Malso am Loryplatz. Eigentlich sind sie im Sportevent-Bereich tätig, als Lehrerin oder bei der Post angestellt. Erfahrung in der Branche haben sie etwa als Barchefinnen an Sommerfestivals gesammelt, Stauffer hat auch das Wirtepatent.