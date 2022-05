Muttertag im Gefängnis – Hier teilt die Mama mit dem Kind die Zelle Bis zum dritten Geburtstag können die Kleinen im Frauengefängnis Hindelbank wohnen, da stellen sie noch keine Fragen. Ein Augenschein bei Plüschtieren und Rutschbahn hinter Gittern. Regina Schneeberger Franziska Rothenbühler (Fotos)

Rutschbahn und Stacheldraht: Kein Spielplatz wie jeder andere. Fotos: Franziska Rothenbühler

An der Garderobe hängen kleine Daunenjacken in Pastellfarben, eine Bommelmütze, ein Velohelm mit aufgedrucktem Delfin. Im hellen Aufenthaltsraum laden eine Murmelbahn, eine Miniküche, ein Trottinett und vieles mehr zum Spielen ein. Es ist still, wie in einer Kita, bevor die Kinder eintreffen. Einzig das Brummen eines Rasenmähers ist zu hören. Alles normal also – nur dass der Spielplatz von einem hohen Zaun und Stacheldraht umgeben ist.