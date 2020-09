Ein Hoch auf das Unerwartete – Wenn das grosse Staunen ausbricht Unsere Mundart-Kolumnistin taucht tief ins Wesen der Überraschungen ein und ist überzeugt, dass sie eine historische Hammer-Kolumne abgeliefert hat. Überrascht? Alexander Sury

Kinder überraschen wirklich, keine Frage – und das nicht nur im Strassenverkehr. Foto: Archiv

«Vorsicht – Kinder überraschen», steit zum Schueuafang uf grosse Plakat. Itz chönnt me aus Nid Ching scho mau beleidiget sy. Grad hüt, wo me so schnäu wäg jedem Usdruck u jedere Formulierig grad uf der Paume obe höcklet u aues analysiert. He?! Ching überrasche? Nume Ching? Geits de no? Wär u was überrascht de süsch no? Überrascht mi no öppis? Überraschen ig no öpper? Wott i überrascht wärde oder öpper überrasche?