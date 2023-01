0:9-Kanterniederlage für Langnau – Wenn das bloss kein schlechtes Omen für die SCL Tigers ist Die Emmentaler sind gegen die Rapperswil-Jona Lakers chancenlos. Das ist ein miserabler Auftakt in für sie wegweisende Wochen. Marco Oppliger

Arme Langnauer Torhüter: Gleich neun Mal müssen Luca Boltshauser und Stéphane Charlin (im Bild) hinter sich greifen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Kann man schlechter in das neue Jahr starten? Auf keinen Fall!

Die SCL Tigers müssen sich in Rapperswil-Jona vorkommen wie der Hase in der Fabel mit dem Igel. Immer dann, wenn ein Langnauer seinen Kopf hebt, ist schon ein Rapperswiler da. Diese sind schneller, geradliniger, effizienter – schlicht mindestens eine Klasse besser als die Emmentaler. Daraus resultiert ein 9:0.

Das letzte Mal, dass die Tigers dermassen deklassiert wurden, war im letzten Spiel der abgelaufenen Saison beim 1:9 gegen Servette. Weil es seither für sie stets aufwärts ging, kommt diese Klatsche nun umso überraschender.

Die 3 Infos einblenden Flavio Schmutz Zu allem Übel verlieren die SCL Tigers auch noch ihren treffsichersten Schweizer (4 Tore). Schmutz prallt im letzten Drittel Kopf voran in die Bande. Vili Saarijärvi Eben noch gewann der Finne mit Ambri den Spengler-Cup. Doch die Freude ist schnell verflogen. Saarijärvi beendet das Spiel gegen die Lakers mit einer Minus-5-Bilanz. Sebastian Schilt Nachdem er den Tigers zuletzt fünfmal verletzungsbedingt gefehlt hat, kehrt der Verteidiger in Rapperswil-Jona ins Line-Up zurück.

Der rote Teppich für Roman Cervenka

Es gibt mehrere Gründe für das Langnauer Debakel am Obersee. Zum einen ist es beeindruckend, wie schnell die Rapperswiler umschalten. Am Ursprung des 0:1 steht ein gewonnener Zweikampf von Michal Jordan gegen Cody Eakin, gefolgt von einem langen Pass auf Roman Cervenka. Vor dem 0:4 verliert Marc Michaelis die Scheibe in der Offensivzone, worauf die Lakers mit zwei Pässen Nico Dünner lancieren, der schliesslich Luca Boltshauser keine Chance lässt.

Der Langnauer Goalie hat ebenfalls einen Anteil an der Kanterniederlage. Er, der bis vor dieser Partie statistisch der zweitbeste Torhüter der Liga war, zieht für einmal einen schwachen Abend ein. Das 0:2 durch Inaki Baragano ermöglicht Boltshauser mit einer schlechten Abwehr nach vorne. Der Weitschuss von Rajan Sataric (0:3) scheint ebenfalls nicht unhaltbar. Nach dem vierten Gegentreffer erlöst Trainer Thierry Paterlini schliesslich seinen Stammkeeper und ersetzt ihn durch Stéphane Charlin.

Das Problem ist jedoch, dass sich die Tigers zu diesem Zeitpunkt längst aufgegeben haben. Nur so kann ihr Abwehrverhalten gedeutet werden. Der überragende Cervenka (3 Tore/1 Assist) jedenfalls geniesst vor dem 0:5 und 0:6 ebenso Narrenfreiheit vor dem Langnauer Tor wie Wick beim 0:7.

Keine Zeit für Zweifel

So schlecht der Auftritt auch war, allzu lange dürfen sich die Tigers darüber nicht den Kopf zerbrechen. Weil sie viel besser Eishockey spielen können – und weil sie genau dieses Eishockey jetzt zeigen müssen.

Denn: Der Reihe nach treten die Emmentaler nun gegen Lugano, Ajoie, Kloten und Lausanne an – alles direkte Konkurrenten im Kampf um einen Pre-Playoff-Platz. Oder anders gesagt: In den nächsten zwei Wochen dürfte sich entscheiden, in welche Richtung der Weg für Langnau gehen wird.



Das Telegramm Infos einblenden Lakers - SCL Tigers 9:0 (3:0, 3:0, 3:0) 4611 Zuschauer Tore: 2. Cervenka (Sataric) 1:0. 16. Baragano (Albrecht, Lammer) 2:0. 17. Sataric (Aberg) 3:0. 24. Dünner (Wick, Vouardoux) 4:0. 31. Cervenka (Rowe) 5:0. 38. Cervenka (Rowe, Aberg) 6:0. 45. Wick (Vouardoux, Zangger) 7:0. 58. Aberg (Cervenka) 8:0. 60. (59:27) Aebischer (Albrecht, Cajka) 9:0. Strafen: 1-mal 2 Minuten SCL Tigers. SCL Tigers: Boltshauser (25. Charlin); Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Erni; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Weibel, Eakin, Saarela; Rohrbach, Schmutz, Sturny; Berger, Neuenschwander, Douay; Salzgeber. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Cadonau (gesperrt) und Diem (krank). 42:22 Pfostenschuss Cervenka.

