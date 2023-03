Anklage gegen Donald Trump – Netanyahu, Kurz, Berlusconi – hier wurde Staatsoberhäuptern der Prozess gemacht Die Anklage gegen Donald Trump ist die erste in den USA gegen einen Ex-Präsidenten. In anderen Ländern stehen wiederholt Staats- und Regierungschefs vor Gericht. Eine Übersicht. Zita Affentranger Oliver Meiler Enver Robelli Vincenzo Capodici Dominique Eigenmann

Kommt als erster US-Präsident vor Gericht: Donald Trump vor Anhängern in Washington im Januar 2021. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

In den USA ist von einem historischen Entscheid die Rede: Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika wird einem früheren Staatschef und aktuellen Kandidaten für das Präsidentenamt offiziell ein Verbrechen vorgeworfen. Donald Trump dürfte nächste Woche im New Yorker Gerichtsgebäude wie ein beliebiger Beschuldigter behandelt werden: Fotos, Abgabe von Fingerabdrücken, vielleicht sogar Handschellen. Die Stimmung in den USA ist aufgeheizt, der Entscheid vergrössert die tiefe Spaltung im Land massiv, die Anklage wird zu einem Stresstest der US-Demokratie. Der Präsident verfügt schliesslich nicht nur über sehr viel reale politische Macht, ihm wird vom Volk seit George Washington auch traditionell viel Verehrung entgegengebracht.