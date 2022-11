Tagestipp: Wagdy El Komy – Wenn Autoren im Gefängnis landen Der verfolgte ägyptische Schriftsteller Wagdy El Komy tritt im Haus der Religionen auf, Anlass ist das «Writers in a Prison Day».

Der ägyptische Schriftsteller Wagdy El Komy erzählt von den prekären Zuständen in seiner Heimat. Foto: zvg

Am 15. November wird jeweils allen Autorinnen und Autoren in der Welt gedacht, die nicht mehr schreiben können, weil sie aufgrund ihrer kritischen Haltung verurteilt wurden und im Gefängnis sitzen. Der sogenannte «Writers in a Prison Day» existiert seit 1981 – dieses Jahr wird der Tag in Bern vom ägyptischen Schriftsteller Wagdy El Komy begleitet. Der Autor von insgesamt sechs Romanen ist ein kritischer Beobachter des ägyptischen Alltags und der prekären politischen Zustände in seiner Heimat, zurzeit lebt er in der Schweiz. Er spricht im Haus der Religionen. (jek)

