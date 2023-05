Nationalstürmer Denis Malgin – Wenn andere ihn loben, ist er peinlich berührt Dank brillanter Leistungen beim ZSC und im Nationalteam bekam Denis Malgin in der NHL eine zweite Chance. Dort will er gerne bleiben, seine Zukunft allerdings ist ungewiss. Angelo Rocchinotti

Bei den ZSC Lions skorte keiner öfter als Denis Malgin, und auch an der letztjährigen WM in Finnland brillierte der Stürmer. Die NHL bleibt sein Traum. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Er ist herausragend gut. Ein Edeltechniker mit schnellen Beinen. Nur: Über seine Klasse möchte Denis Malgin lieber nicht reden. Er ist scheu und zurückhaltend. Und als ihm ein Fan in der Hotellobby in Riga sagt, er sei der Flinkste im Schweizer Team, wirkt der 26-Jährige fast schon peinlich berührt. «Bin ich das?», fragt er rhetorisch – und lenkt das Gespräch umgehend in eine andere Richtung, beginnt vom Team zu reden.