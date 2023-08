Milliarden-Tunnel durch Bern-Ost – Wenn 70’000 Autos pro Tag im Boden verschwinden Ein Tunnel soll Berns Ostquartiere dereinst entlasten. Was sind die Knacknüsse des Grossprojekts? Und was passiert mit der heutigen Autobahn? Christoph Albrecht

Die Autobahn im Ostring soll zurückgebaut und durch einen Tunnel ersetzt werden. Foto: Adrian Moser

Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Ostrings in Bern ist es der ganz normale Wahnsinn. Zehntausende Autos fahren hier jeden Tag mitten durch das Quartier. Manche haben die A6 direkt vor dem Schlafzimmer.

Das soll sich ändern. Das Bundesamt für Strassen (Astra) will die Autobahn in Zukunft teilweise in den Untergrund verlegen. Geplant ist ein Tunnel zwischen dem Wankdorf und Muri.

Am Mittwoch haben die Astra-Verantwortlichen Details zum «Bypass Bern-Ost» bekannt gegeben. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zum Grossprojekt.

Wie lang wird der Tunnel?

Der Tunnel soll 4,5 Kilometer lang werden und vom Wankdorf bis nach Muri verlaufen. Es sind zwei Tunnelröhren mit je zwei Spuren geplant. Zusätzlich soll zwischen dem Postfinance-Tower im Wankdorf und der Schosshalde die heutige Autobahn künftig überdacht werden.

Bei der Schosshalde entsteht im Zusammenhang mit dem Tunnel ein neuer sogenannter Autobahn-Halbanschluss. Diesen wird man künftig vom Wankdorf her kommend als Ausfahrt nutzen können. Umgekehrt lässt sich der Halbanschluss als Autobahneinfahrt nehmen, dies allerdings nur in Richtung Wankdorf, nicht aber in Richtung Thun. Wer von Thun her kommt, kann die Autobahn beim Halbanschluss Schosshalde nicht verlassen, sondern erst beim Wankdorf. Beim geplanten Vollanschluss in Muri wiederum lässt sich die Autobahn von überall her erreichen und in alle Richtungen verlassen.

Wie viel kostet der Tunnel?

Heute verläuft die Autobahn neben dem Hochhausquartier Wittigkofen (auf dem Bild rechts). Der Tunnel wird dereinst auf der anderen Seite des Hochhausquartiers durch den Boden verlaufen. Foto: Adrian Moser

Aktuell gehen die Verantwortlichen von Gesamtkosten in Höhe von rund 2,5 Milliarden Franken aus. Das Verkehrsprojekt wird über den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds finanziert. Der Fonds wird unter anderem mit den Einnahmen der Mineralölsteuer, der Autobahnvignette oder der Automobilsteuer gespeist.

Wann ist der Tunnel fertig?

Heute noch Stecknadeln, übermorgen ein Tunnel: Ein Modell zeigt den künftigen Verlauf der unterirdischen Autobahn. Foto: Adrian Moser

Die Astra-Verantwortlichen sprechen von einem Generationenprojekt, das nicht morgen, sondern übermorgen fertig sein wird. Noch befindet sich das Vorhaben in einer Phase, in der erst die Eckwerte festgelegt werden. 2026 soll das generelle Projekt dem Bundesrat vorgelegt und erst danach fertig ausgearbeitet werden. Gebaut wird voraussichtlich kaum vor 2034. Läuft alles nach Plan, ist der neue Tunnel 2045 fertig.

Warum braucht es den Tunnel überhaupt?

Die Autobahn vor dem Schlafzimmer: Heute verläuft die A6 mitten durchs Siedlungsgebiet wie hier im Ostring. Foto: Adrian Moser

Die A6 verläuft mitten durch das Siedlungsgebiet der Stadt Bern und der Gemeinde Muri. Sie zerschneidet nicht nur ganze Quartiere und belastet die Anwohnenden mit Lärm und Abgasen. Auf dem Autobahnabschnitt kommt es auch häufig zu Staus und Unfällen. In der Folge weichen Autofahrer in die Quartiere aus und belasten die Bewohnerinnen und Bewohner zusätzlich.

«Der Tunnel wäre ein Befreiungsschlag», sagt Projektleiter Andri Sinzig. Die durchschnittlich rund 70’000 Autos, die heute tagtäglich auf diesem Autobahnabschnitt unterwegs sind, würden künftig durch den Untergrund geleitet und die Quartierbewohnerinnen und -bewohner demnach entlastet.



Was passiert mit der bisherigen Autobahn?

Die heutige Autobahn wird auf dem Abschnitt zwischen Wankdorf und Muri zurückgebaut. Foto: Franziska Rothenbühler

Die heutige Autobahn soll auf einer Länge von knapp 5 Kilometern zurückgebaut werden. Das heisst: Die Lärmschutzwände verschwinden, die Leitplanken ebenso. Aus einer teils mehrspurigen Autobahn wird eine maximal zweispurige Strasse. Die Astra-Verantwortlichen sprechen von einer «stadtverträglichen Mobilitätsachse», wo eine 30er-Zone gelten könnte, die auch für Velofahrerinnen und Velofahrer befahrbar ist. Die redimensionierte Strasse sollen Bäume säumen. Diese ist gemäss Astra noch nötig als Verbindung zu den Autobahnanschlüssen und damit es nicht zu Mehrverkehr in den Quartieren kommt.

Was sagt die Stadt Bern?

Berns Stapi Alec von Graffenried spricht von einer «grossen Chance zur Stadtreparatur». Foto: Adrian Moser

Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) spricht von einer «grossen Chance zur Stadtreparatur und für die Entwicklung der Stadt». Die Autobahn mitten durchs Siedlungsgebiet zu bauen, sei damals eine der grössten Fehlplanungen gewesen. «Jetzt können wir das Gebiet neu denken.»

Weil durch den Rückbau der Autobahn die Strasse künftig deutlich schmaler wird, gewinne man viel Raum. Diesen könne man nutzen, um die einzelnen Quartiere besser zu verbinden. Auch der Bau neuer Wohnungen und Plätze soll vorangetrieben werden.

Am Mittwoch hat der Berner Gemeinderat angekündigt, dass die Stadt ihre Interessen aktiv in die Planung einbringen wolle. Für die Gebietsentwicklung beantragt er dem Stadtparlament einen Kredit von knapp 3,5 Millionen Franken.

Gibt es auch Verlierer beim Projekt?

Der neue Tunnel wird zwischen Zentrum Paul Klee und Schosshaldenfriedhof (Bild) durchführen. Im Gebiet Schosshalde entsteht zudem ein neuer Halbanschluss. Foto: Andreas Blatter

Die Quartiere vom Verkehr befreien und die vielen Autos in den Untergrund leiten, wo sie niemanden mehr stören: Der neue Milliarden-Tunnel klingt nach einem Plan, bei dem es nur Gewinner gibt. Tatsächlich würde das Projekt gegenüber der heutigen Situation für viele Bewohnende entlang der heutigen Autobahn eine grosse Entlastung bedeuten.

Dennoch dürfte es auch Verlierer geben. Der Grund ist nicht der neue Tunnel selber, der laut den Astra-Verantwortlichen für Anwohnende nicht spürbar sein werde. Eine Knacknuss sei vielmehr der neue Autobahn-Halbanschluss, der in der Schosshalde entstehen wird. Es sei ein «rechtes Bauwerk mit einem gewissen Einfluss auf das Stadtbild», sagt David Wetter, Chef Astra-Filiale Thun.

Will heissen: Anwohnerinnen und Anwohner im Gebiet Schosshalde dürften nicht unbedingt Freude daran haben. Die Gestaltung des Anschlusses ist im Detail jedoch noch nicht bekannt. Deshalb hält es der Leist der Quartiere Schosshalde, Ostring und Murifeld auf Anfrage auch für zu früh, sich zum Vorhaben zu äussern.

Welche Knacknüsse warten beim Tunnelbau?

Das Astra spricht von einem «geologisch heiklen Boden». Das Bild zeigt das Zentrum Paul Klee von hinten. In diesem Bereich wird der Tunnel unterirdisch verlaufen. Foto: Manu Friederich

Eine der grössten Knacknüsse ist der Untergrund. Das Astra spricht von einem «geologisch heiklen Boden». Rund 80 Prozent besteht offenbar aus Lehm, was den Tunnelbau zur Herausforderung macht. Dank modernen Maschinen sollen die Arbeiten, die rund zehn Jahre dauern werden, aber gelingen.

Nicht zu unterschätzen ist zudem die Koordination der Bauarbeiten. Denn: Während der Bauphase wird der Autobahnverkehr weiterhin laufen.

Warum wird der Autobahnabschnitt jetzt noch saniert?

Seit 2021 eine Dauerbaustelle: Der Autobahnabschnitt zwischen dem Wankdorf und Muri. Foto: Christian Pfander

Seit geraumer Zeit ist der Autobahnabschnitt zwischen dem Wankdorf und Muri eine einzige Baustelle. Die Frage drängt sich auf: Warum wird die Strecke saniert, wenn sie doch dereinst durch einen Tunnel ersetzt werden soll?

Das Astra verweist auf den langen Zeithorizont. Der Tunnel werde frühestens 2045 fertig sein, in der Zwischenzeit könne man nicht einfach nichts machen. Dies, zumal es in diesem Perimeter schon heute regelmässig zu Überlastungen komme und der Verkehr in den nächsten Jahrzehnten noch zunehmen dürfte.

Seit 2021 arbeitet das Astra deshalb an der sogenannten Pannenstreifen-Umnutzung. So sollen je nach Verkehrsaufkommen bald die Pannenstreifen als dritte Fahrspur freigegeben werden. Gleichzeitig werden auf dem Abschnitt derzeit auch Stützmauern und Brücken saniert sowie im Ostring die Lärmschutzwände erneuert. Laut Astra sind diese Arbeiten im nächsten Frühling abgeschlossen.

Ausstellung: Aktuell kann sich die Bevölkerung in einer Ausstellung im Freudenbergzentrum in Bern (17. bis 26. August) und auf der Gemeindeverwaltung Muri (30. August bis 9 September) einen Überblick über das Projekt verschaffen und dabei auch Rückmeldungen abgeben sowie Bedenken äussern.

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Christoph Albrecht ist Redaktor im Ressort Bern und schreibt hauptsächlich über Themen, die Berns Agglomeration bewegen. Er hat in Winterthur und Brüssel Übersetzen studiert und die Schweizer Journalistenschule MAZ absolviert. Mehr Infos @calbrecht_

Fehler gefunden?Jetzt melden.