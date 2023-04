BEA in Bern – Weniger Kühe, mehr Skorpione: Die wichtigsten Fakten zur BEA Am Freitag startet die 70. Ausgabe des Traditionsanlasses. Er setzt nicht nur auf Altbewährtes. Regina Schneeberger

Am Donnerstag ist es noch ruhig auf dem Messegelände. Ab Freitag werden sich hier wieder Tausende Besucherinnen und Besucher vergnügen. Foto: Nicole Philipp

So viele Kühe hat es an der BEA

Wer ist die Schönste? An der Wahl zur Miss BEA werden die Kühe möglichst vorteilhaft präsentiert. Foto: Raphael Moser

Misswahlen sind aus der Mode gekommen. Die Miss-Schweiz-Organisation ist in Konkurs, eine Miss Bern wurde letztmals 2021 gekürt. Bei den Kühen aber ist das zur Schaustellen der äusseren Werte nach wie vor angesagt. Das zeigt der Blick ins Programmheft der BEA: An der Eliteschau «reiht sich eine vierbeinige Schönheit an die nächste», heisst es dort bei der Wahl zur Miss BEA. Überhaupt verkörpert kein Tier die Messe so sehr wie sie. So zierte Kuh Lea jahrelang die Plakate. Heute ist sie bei der Bewerbung der Messe in den Hintergrund gerückt. Wer Kühe sucht, wird an der BEA aber nach wie vor fündig: 68 Kühe und 2 Stiere werden auf dem Messegelände präsentiert. Einst waren es noch mehr, gegen 90 an der Zahl.