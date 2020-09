Nun auch im Kanton Bern – Weniger Geld für Alt-Regierungsräte Viele Kantone haben die Renten ehemaliger Exekutivpolitiker bereits gekürzt. Eine befristete Gehaltsfortzahlung soll nun auch im Kanton Bern die bisherige Rente ersetzen. Noah Fend

Immer mehr ehemalige Politiker tun es ihnen gleich: Die Alt-Regierungsräte Bernhard Pulver, Barbara Egger und Andreas Rickenbacher (v.l.n.r.) haben drei Jahre nach ihren Rücktritten alle neue Jobs in der Privatwirtschaft. Fotos: Franziska Rothenbühler, Raphael Moser, Adrian Moser

Wenn im Kanton Bern Regierungsrätinnen und Regierungsräte zurücktreten oder abgewählt werden, erhalten sie heute bis zu ihrem ordentlichen Pensionsalter eine Ruhestandsrente. Doch damit dürfte bald Schluss sein. Die bisherige Rente soll durch eine zeitlich begrenzte Lohnfortzahlung ersetzt werden. Neu würden damit ehemalige Regierungsmitglieder während höchstens dreier Jahre nach ihrem Abgang maximal 65 Prozent ihres Gehalts beziehen können.

«Drei Jahre reichen, um sich neu zu organisieren und eine neue Stelle anzutreten.» Martin Egger, Grossrat GLP

Der Regierungsrat hat am Freitag eine entsprechende Revision des Gesetzes in die Vernehmlassung geschickt. «Endlich», findet GLP-Grossrat Martin Egger, der diesen Prozess in einem Vorstoss vor zwei Jahren angestossen hatte. Mit der zeitlichen Begrenzung auf maximal drei Jahre sowie der Obergrenze von 65 Prozent des versicherten Verdienstes setzt der Regierungsrat seine beiden Hauptanliegen um.

Jüngere Politiker

«Mir waren die hohen Renten bis zum Pensionsalter stets ein Dorn im Auge», sagt Egger. Jemand, der jung aus dem Regierungsrat ausscheide und damit über Jahre hinweg Rente beziehe, koste den Kanton zu viel Geld. «Drei Jahre reichen, um sich nach Rücktritt oder Abwahl neu zu organisieren und eine neue Stelle anzutreten», so Egger weiter. Dazu verfügten heute alle Regierungsräte über ein ausreichendes Netzwerk.

Die Renten der Alt-Regierungsräte kürzen – das haben in den letzten Jahren viele Kantone gemacht. Der Kanton Zürich hat bereits 2009 seine Rente durch eine Lohnfortzahlung über maximal drei Jahre ersetzt. In Basel-Stadt wurden die Ruhegehälter 2018 um mehr als die Hälfte gekürzt. Auch die Kantone Aargau oder Zug kennen keine Rente mehr für ehemalige Regierungsratsmitglieder. Die Kürzung der Renten für Ex-Exekutivpolitiker scheint also im Trend zu liegen. Warum ist das so?

Adrian Ritz, Professor für Public Management an der Universität Bern, nennt primär zwei Gründe. «Zunächst sind Politikerinnen und Politiker heute tendenziell jünger, wenn sie Ämter antreten oder verlassen.» Damit können sie nach Rücktritt oder Abwahl aktiv bleiben und finden eher neue Stellen im privaten Sektor. Andererseits sei die Trennung zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten nicht mehr gleichermassen strikt wie früher. «Bei Politikern wie bei Unternehmern herrscht ein offeneres Klima für Kooperationen.» Es sei heute für ehemalige Politikerinnen und Politiker einfacher und weniger verpönt, gut bezahlte neue Mandate anzunehmen.

Parlament hat letztes Wort

Mit der vorgesehenen Revision der Ruhestandsrenten seiner Regierungsräte kommt der Kanton Bern somit später als andere Kantone, ist aber in der geplanten Umsetzung keineswegs knausriger. 270’000 Franken verdienen die Mitglieder des bernischen Regierungsrats pro Jahr. Damit gehören sie im Vergleich mit den Gehältern anderer kantonaler Exekutivpolitiker noch immer zu den Besserverdienern. Mit der neuen Regelung könnten sie künftig nach dem Rücktritt während maximal dreier Jahre eine Lohnfortzahlung in der Höhe von jährlich bis zu 175’500 Franken beziehen.

Die heutige Ruhestandsrente ist je nach Alter und Anzahl Amtsjahren unterschiedlich hoch. Sie entfällt aber erst beim Erreichen des ordentlichen Pensionsalters oder wenn ein neues Erwerbseinkommen das vorherige Regierungsratsgehalt übersteigt.

Die Vernehmlassung dauert bis zum 18. Dezember. Im Herbst 2021 kommt die Vorlage voraussichtlich in den Grossen Rat.