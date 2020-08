Herzlich Willkommen!

Endlich rollt nicht nur der Ball wieder in der heimischen Meisterschaft, sondern auch im internationalen Fussball! Zwei Länderspiele stehen für die Schweizer Nationalmannschaft im September auf dem Programm. Zunächst trifft sie in der Gruppe D der League A in Lwiw am 3. September auf die Ukraine, bevor am 6. September in Basel das prestigeträchtige Duell mit Deutschland ansteht.

Eine der drängendsten Fragen zur heutigen Pressekonferenz des Schweizer Fussballverbands mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic dürfte lauten, wen beruft er in sein Kader? Ist Xherdan Shaqiri mit an Bord?

Aber auch zu den organisatorischen und medizinischen Herausforderungen aufgrund der Coronapandemie wollen die Verantwortlichen ab 13.30 Uhr informiern.