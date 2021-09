Reiseverbot für Flüchtlinge – «Wem schadet es, wenn wir zur Geburt eines Kindes nach Deutschland fahren?» Über 40’000 vorläufig aufgenommene Flüchtlinge sind in der Schweiz von strengen Reiseregeln betroffen. Auch Familie Suleiman aus Wädenswil. Anielle Peterhans

Würden gerne ihre Verwandten in Deutschland besuchen: Familie Suleiman aus Wädenswil gilt als vorläufig aufgenommen. Mit dieser Bewilligung dürfen sie ohne triftigen Grund nicht reisen. Foto: Dominique Meienberg

Salah Suleiman weiss genau, wie lange er schon in der Schweiz lebt. Vier Jahre und fünf Monate. So lange hat der syrische Kurde die Schweiz nicht mehr verlassen. Suleiman ist 49 Jahre alt, lebt zusammen mit seiner Frau und vier Söhnen in Wädenswil. Auch seine Frau ist bei dem Treffen am See dabei, sie will jedoch nicht öffentlich reden.

Als sein Handy klingelt, antwortet Suleiman auf Kurdisch, zwischendurch fällt ein Wort auf Deutsch. Um seine Geschichte zu erzählen, hilft ihm ein Bekannter.

Salah Suleiman und seine Familie wohnen in einer Siedlung mit mehreren syrischen Familien. Manche seien aus derselben Region wie er. Trotzdem ist seine Familie nur vorläufig aufgenommen (F-Bewilligung), während viele seiner Nachbarn anerkannte Flüchtlinge (B-Bewilligung) sind. Die Unterschiede führen zu viel Gesprächsstoff unter den Syrern: «Hat man B, kann man reisen, hat man F, kann man es nicht», sagt Suleiman und nimmt seinen Ausweis hervor, als könne er es damit beweisen.