Neuer Bericht zum Corona-Schutz – Weltweit werden Impfstoffe vernichtet – dabei wären sie bitter nötig Von den mehr als zwei Milliarden ungenutzten Impfstoffdosen laufen unzählige ab und landen im Abfall. Trotzdem sind in vielen Ländern nur wenige Menschen geimpft. Wie kann das sein? Berit Uhlmann

Die Welt zu impfen, ist kein Thema der Impfstoff-Verfügbarkeit mehr, sondern ein Verteilproblem: Gebrauchte Impfdosen in Kathmandu. Foto: Prakash Mathema (AFP)

So viel Impfstoff war nie. Die Welt produzierte schon im vergangenen Jahr eine Menge an Covid-Impfstoffen, die doppelt so gross war wie die Menge aller anderen Vakzine zusammengerechnet. Mittlerweile verlassen Monat für Monat etwa eine Milliarde Impfstoffdosen gegen Covid-19 die Fabriken.