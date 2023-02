Neue Novartis-Anlage – Weltweit grösste RNA-Produktion läuft in Schweizerhalle an In Lichtgeschwindigkeit hat Novartis eine der modernsten Chemiefabriken der Welt eingerichtet: Sie stellt RNA-Therapien gegen Herz-Kreislauf-Krankheiten her. Isabel Strassheim UPDATE FOLGT

Werkleiter Michael Wessels: «Der Wirkstoff liegt an der Grenze dessen, was wir chemisch überhaupt noch herstellen können.» Foto: Dominik Plüss

Novartis’ neue Umsatzhoffnung ist eine RNA-Therapie, die vorbeugend gegen das häufig verbreitete Herzleiden Arteriosklerose wirkt. Der Wirkstoff wurde bislang in den USA von einer Auftragsfirma produziert – neu stellt ihn Novartis selbst her. Dafür hat das Unternehmen in seinem Werk in Schweizerhalle in der Rekordzeit von zwei Jahren die grösste RNA-Produktionsstätte der Welt aufgebaut.