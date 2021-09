Ironman Jan van Berkel – Weltklasse dank Nüssen, Olivenöl und Avocados Die Karriere des Triathleten Jan van Berkel stockte, ehe er seine Ernährung radikal umgestellt hat. Dank Low Carb fühlt er sich gesünder und leistungsfähiger. Doch Studien widersprechen ihm. Tobias Müller

Jan van Berkel beim Ironman Tulsa in Oklahoma, als er als Zweiter über die Ziellinie kam. Foto: Getty Images

Als sich Jan van Berkel beim Ironman Südafrika 2017 nach 3,8 Kilometer Schwimmen und 180 Kilometer Radfahren die Schuhe anzog, wusste er nicht, was beim abschliessenden Marathon passieren würde. Der Zürcher Triathlet hatte in den Monaten zuvor seine Ernährung radikal umgestellt. Pasta, Brot und Zucker hatte er aus seiner Küche verbannt, damit seine stockende Karriere im Alter von 31 Jahren nochmals einen Schub erhält. Mit Hoffnung und Unsicherheit nahm Van Berkel die 42,2 Kilometer in Port Elizabeth in Angriff – und wurde von seinen Konkurrenten durchgereicht. «Da dachte ich im ersten Moment schon: Bravo, super gemacht, den ganzen Winter hast du wie ein Spinner auf Pizza und Schoggi verzichtet, und trotzdem bist du chancenlos.»