Ausgehtipp: Kilian Ziegler – Weltbetrachtungen aus Olten Kilian Ziegler ist zweifacher Poetry-Slam-Schweizer-Meister und ein sprachwitziger Beobachter des Treibens in diesem Land. Nun präsentiert er sein abendfüllendes Programm. Ane Hebeisen

Wenn Kilian Ziegler eine Bühne betritt, kündigen ihn die Präsentatoren ganz gern als «Wortkünstler und Sprachakrobaten» an. Dabei ist er in erster Linie ein ziemlich genauer Beobachter des Treibens im helvetischen Umland. Bei «Deville» durfte der humorbegabte Oltner in schöner Regelmässigkeit über die Unzulänglichkeiten seiner Heimatstadt sinnieren, über die Perspektivlosigkeit seines Soziologiestudiums oder den tieferen Sinn hinter Bancomatsprengungen. In seinem Programm «99 °C – Wortspiele am Siedepunkt» leistet der zweifache Poetry-Slam-Schweizer-Meister nun nicht nur seinen Beitrag zur Klimaerwärmung, sondern erfindet das nigelnagelneue Genre der Poetry-Comedy-Music-and-Power-Point-Bespassung. Interessanter Mann. (ane)

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt.

