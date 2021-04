Ferientipp in der Region – Welcome to Hellsau «Poller»-Kolumnist Martin Erdmann will den lokalen Tourismus retten und bewirbt deshalb eine noch unbekannte Destination. Martin Erdmann

Der Eiffelturm? Die Freiheitsstatue? Ach nein, die Ortstafel von Hellsau. Foto: mer

Ferien sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Früher lag uns die Welt zu Füssen, heute liegt das Höchstmass an Erholung darin, ins Tessin zu fahren, um italienische Gerichte phonetisch zu beleidigen. Viele Bernerinnen und Berner überschreiten für ihre Ferien aber nicht einmal mehr die Kantonsgrenze. Dadurch dürfte künftig die Nachfrage nach Geheimtipps auf bernischem Staatsgebiet immer grösser werden. Schliesslich will man seinen Mitmenschen nach abgeschlossener Erholung mit erhobenem Kinn erzählen können, wie aussergewöhnlich die Ferien waren und was für ein einzigartiges Individuum man doch sei.

Leider scheint den bernischen Tourismusorganisationen die Einzigartigkeit des Menschen egal zu sein. Sie werben immer noch primär für die gängigen Ziele im Oberland. Deshalb bleibt es nun wieder an mir hängen, der Berner Bevölkerung Ferien im eigenen Kanton schmackhaft zu machen, die lokale Wirtschaft anzukurbeln und Tausende Arbeitsstellen zu sichern. Um dem heimischen Tourismus neues Leben einzuhauchen, braucht es neue Destinationen. Deshalb habe ich eine Liste aller Berner Gemeinden erstellte, deren Existenz mir zuvor nicht bewusst war. Aus dieser habe ich per Zufallsprinzip entschieden, wo Berns neuer Touristen-Hotspot entstehen soll. Das Los fiel auf Hellsau, ein kleines Bauerndorf im Emmental — der Bretagne des Mittellands.

Sie sind ein mondäner Mensch mit hoher Affinität zu Kunst und Kultur? Dann werden Sie Hellsau lieben! Vergessen Sie den Louvre und das Museum of Modern Art. Hier finden Sie gleich fünf Objekte, die es auf die Liste der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten geschafft haben. Verweilen Sie an der Dorfstrasse 5b vor einem Speicher aus dem 17. Jahrhundert oder flanieren Sie an die Moosstrasse 3 und erlaben Sie sich an einem Stöckli von 1828.

Exklusives Etablisement direkt an der Dorfstrasse. Foto: mer

Ihr Herz schlägt für die Romantik und Sie träumen davon, vor den Niagarafällen zu heiraten? Kommen Sie nach Hellsau! Lassen Sie Ihre Liebe spriessen – geben Sie sich das Jawort auf einem der unzähligen Äcker. Das Rauschen der A1 wird Sie die Niagarafälle sofort vergessen lassen. Ein Liebesabenteuer, so knisternd wie die Hochspannungsleitungen, die über Ihre Trauung wachen werden. Kehren Sie im Spätherbst an diesen magischen Ort zurück und verbringen Sie am 13. November leidenschaftliche Stunden bei Tanz und Kerzenschein in der örtlichen Gartenbauschule.

Der Hellsauer Terminkalender verspricht aber noch viel mehr als unvergessene Momente für schmachtende Herzen. In der pulsierenden Metropole an der Grenze zu Solothurn warten exklusive Events auf Sie, die jedes Gala-Dinner blass aussehen lassen. Geheimtipp: Am 4. Juli werden Sie in die Geheimnisse des Grillens eingeführt. Das Happening findet beim Fleischfachmann zu Hause statt und richtet sich explizit an jedefrau und jedermann. Sie sehen, hier in Hellsau ist man sogar bei Grillierfragen der gesellschaftlichen Gleichstellung weit voraus.

Ein Hauch von Kenia: Safari mitten im Dorfkern. Foto: mer

Auch wenn Sie eher in der digitalen Welt zu Hause sind, werden Sie von Hellsau begeistert sein. Die Gemeinde ist quasi das Silicon Valley des Emmentals. So wurde das Dorf einst vom Ministerpräsidenten des indischen Teilstaats Kerala besucht, der sich speziell für einen Melkroboter interessiert hat. Doch das ist noch längst nicht alles. 2019 wurde in dieser Tech-Hochburg der weltweit erste Minergie-zertifizierte Pouletmaststall gebaut. Eine Reise nach Hellsau ist auch immer eine Reise in die Zukunft. Buchen Sie noch heute Ihr Zimmer im Gasthof Freienhof.

