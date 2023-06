Podcast zum Schweizer Fussball – Hat Manuel Akanji jetzt Xherdan Shaqiri überflügelt? Wie hat Manuel Akanji die Weltspitze erreicht? Was erwartet Bruno Berner als GC-Trainer? Wie viel verliert der Schweizer Fussball mit dem Abstieg des FC Sion? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Lang ist die Liste nicht: Stéphane Chapuisat, Ciriaco Sforza, Xherdan Shaqiri, Ivan Rakitic – und nun eben er: Manuel Akanji. Fünf männliche Fussballer mit Schweizer Pass haben die Champions League erst gewonnen. Und wenn man die Rolle ansieht, die sie in ihren Mannschaften gespielt haben, dann wird klar, welch eine ausserordentliche Saison der 27-jährige Akanji hinter sich hat. Er ist nach Chapuisat 1997 und Rakitic 2015 erst der dritte Schweizer, der zu den Leistungsträgern seines Clubs zählt.

Natürlich ist Akanjis Aufstieg zum Spieler von Weltformat ein wichtiges Thema in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts. Wobei Dominic Wuillemin nicht nur Akanjis Auftritt im Endspiel mit Manchester City gegen Inter Mailand im Blick hat, wenn er sagt: «Das ist vielleicht die beste Saison, die ein Schweizer Fussballer je gespielt hat.» Meister, Cupsieger, Triumph in der Königsklasse – viel mehr geht wirklich nicht.

Und das unter einem Trainer wie Pep Guardiola, der als besonders wählerisch gilt, wenn es um die Wahl seiner Spieler geht. «Wenn ein Trainer von dieser Güte dich immer und immer wieder spielen lässt, dann musst du richtig, richtig gut sein. Und das ist Akanji definitiv. Er ist ganz oben angekommen.»

Ausserdem haben wir zum Abstieg des FC Sion den Walliser Samuel Burgener in die Sendung geladen. Er hat seine Trauer eine Woche nach der zweiten Niederlage gegen Stade Lausanne-Ouchy schon etwas verarbeitet. Aber er findet mit Blick auf den latenten Irrsinn, der den Club unter Präsident Christian Constantin stets begleitet hat: «Jetzt braucht der FC Sion eine neue Geschichte. Eine Besinnung. Und vielleicht sogar ein Team mit ein oder zwei Wallisern drin.»

Ausserdem reden wir über Bruno Berner, der den FC Winterthur verlässt, um bei den Grasshoppers anzuheuern. Wir blicken auf die beiden Spiele der Schweizer Nationalmannschaft voraus, die in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 auf Andorra und Rumänien trifft.

Und wir präsentieren das Team der Super-League-Saison, das unsere Hörerinnen und Hörer gewählt haben. 680 Menschen haben uns ihre Lieblingsspieler mitgeteilt. Danke dafür! Am Ende hat sich ein Team durchgesetzt, das sich bloss auf EINER Position von jenem Team unterscheidet, das wir Podcaster in unserer letzten Ausgabe gewählt haben: Anstelle des Luzerners Marco Burch spielt der Basler Andy Pelmard in der Innenverteidigung. Ansonsten sind unser Publikum und wir uns fast schon unheimlich einig.

So sieht die Mannschaft der Saison aus, die unsere Hörerinnen und Hörer gewählt haben.

Wann welches Thema besprochen wird

02:12 Abstieg FC Sion

21:57 Manuel Akanji, der Schweizer Triple-Sieger

38:02 Der neue GC-Trainer

46:22 Trainersuche Winterthur

49:35 Schweizer Nationalmannschaft

56:49 Das Team der Saison unserer Hörerinnen und Hörer

