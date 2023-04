Der SV Wiler-Ersigen ist Schweizer Meister! Zum 13. Mal triumphiert er.

Mit 3:2 nach Penaltyschiessen zugunsten der Unteremmentaler endet der Superfinal in der Stimo-Arena in Kloten vor über 7000 Zuschauern.

Die Partie vermag in den ersten 30 Minuten nicht mitzureissen, Floorball Köniz geht im Berner Duell 1:0 und später 2:1 in Führung, ohne zu brillieren. Wiler macht alles in allem den etwas besseren Eindruck, ist das aktivere Team, gerät aber später auch im Penaltyschiessen in Rückstand.

Captain Louis sowie Wyss und Hollenstein reüssieren am Ende für den Rekordmeister, in der regulären Spielzeit trafen Affolter und Känzig.