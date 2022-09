Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Welche Welt gibt es hier überhaupt noch zu retten? Ein Klimamärchen, halbe Songs, ein sinnloser Spass und ein «Souhung»: Diese Kulturwoche wird ganz schön widerborstig. Kulturredaktion

Die sinnloseste Hauptsache der Welt: Fussballfilme im Kino Rex

Nur 44 Tage war er wegen des Aufstands seiner Spieler im Amt bei Leeds United: Trainer Brian Clough (gespielt von Michael Sheen) im Film «The Damned United» (2009). Foto: zvg

Das Festival «Match Cut» beginnt gleich mit Grundsätzlichem: Ein Trio von Fussballverrückten diskutiert die Frage, weshalb viele leidenschaftlich gerne über so etwas Sinnloses wie Fussball sprechen. In Kooperation mit dem Fussball-Lokal Halbzeit pfeift das Kino Rex am 22. September die fünfte Ausgabe des Fussballfilm-Festivals an – garniert mit Diskussionen, Musik und Bier. Auf dem Programm stehen etwa die sensationellen Kurzfilme des katalanischen Regisseurs Juanjo Giménez sowie der schwarzhumorige Spielfilm «The Damned United» (2009), der die irre Geschichte von Brian Cloughs 44-tägiger Amtszeit als Manager des Erstligisten Leeds United rekapituliert. Um zwei konträre schwedische Fussballkarrieren drehen sich die beiden Spielfilme «Tigrar – Tigers» und «I Am Zlatan»: Ersterer wirft anhand der Geschichte des schwedischen Talents Martin Bengtsson einen schonungslosen Blick auf die globale Fussballindustrie. «I Am Zlatan» wiederum feiert die klassische Erfolgsgeschichte des Superstars Zlatan Ibrahimovic. (lex)

Dystopisches Klimamärchen: «Hänsel & Greta &The Big Bad Witch»

Kim de l’Horizon hat das Stück im Rahmen der Hausautor*innenschaft von Bühnen Bern geschrieben. Foto: Florian Spring

Gretel wird zu Greta, die Hexe ist eine «bad ass witch» und den Wald gibt es, klimabedingt, nicht mehr: Willkommen in der Welt von Kim de l’Horizon. Für Bühnen Bern hat de l’Horizon – mit dem Roman «Blutbuch» soeben für den Deutschen Literaturpreis nominiert – ein «Klimamärchen ohne Klima» geschrieben. Wo einst Bäume standen, steht heute eine «planetare Monokultur», und die Menschen halten sich mit einem Mittel namens Vitalin am Leben. Welche Welt gibt es hier überhaupt noch zu retten? Diese und andere Fragen werden in dem, laut Ankündigung, nach «moosigem Prosecco riechenden» Stück «Hänsel & Greta & The Big Bad Witch» zur Diskussion gestellt. Regie führt Ruth Mensah, die ein Flair für unkonventionelle Stoffe hat. Zuletzt hat sie «Gigiwonder. Die Geschichte eines Beins» inszeniert. (sas)

Ladies First: 1. Konzert des Berner Symphonieorchesters

Ohne Berührungsängste mit «Unspielbarem»: Die spanische Geigerin María Dueñas. Foto: David Ausserhofer

Tschaikowskis einziges Violinkonzert entstand innert wenigen Tagen in einem wahren Schaffensrausch – und dann bezeichnete es der Widmungsträger, der österreichische Geiger Leopold Auer, kurzerhand als «unspielbar». Die Musikgeschichte belehrte ihn seither vielfach eines Besseren. Berührungsängste mit dem Werk kennt auch die 19-jährige spanische Geigerin María Dueñas nicht. Sie gilt als eine der vielversprechendsten Violinistinnen ihrer Generation und ist eine von drei Frauen, die sich das Rampenlicht im ersten Konzert des Berner Symphonieorchesters teilen. Am Dirigierpult wird die Litauerin Giedrė Šlekytė (geb. 1989) wirken, auf dem Konzertprogramm steht nebst Tschaikowski und Brahms die Orchesterminiatur «Subito con forza» der Koreanerin Unsuk Chin. Forza, ragazze! (mar)

Körper als Landschaft: Company Sabine Hausherr

Tanz ist für die Choreografin Sabine Hausherr in erster Linie eine räumliche Erfahrung. Foto: zvg

Die Arbeiten der Bernerin Sabine Hausherr muten oft an wie choreografische Forschungsarbeiten: Was geschieht mit dem tanzenden Körper in verschiedenen Räumen? Das ist die Grundfrage, die Hausherr auch schon dahingehend beantwortete, dass sie ihre Tanzenden in eigens angefertigten Bühnenbauten auftreten liess. In ihrem neuen Stück «drawing closer – layers of motion», dem dritten Teil einer Trilogie, versetzt Hausherr ihre Performerinnen mittels Video sogar in den virtuellen Raum. Gleichzeitig stellt sie die Körper als Landschaften dar. Klingt ziemlich abstrakt, ist in der Ausführung aber von einer präzisen Sinnlichkeit. (reg)

Im Liebesrausch: Solo-Performance «Souhung»

Schauspieler Max Gnant nähert sich in «Souhung» einer selbstzerstörerischen Liebe. Foto: zvg

Der Schriftsteller Martin Frank gehörte in den 1970er-Jahren zu jenen, die das Berndeutsch aus dem «bluemete Trögli» befreiten. Die Sprache in seinem Roman «ter fögi isch e souhung» (1979), einer schwulen Liebesgeschichte, klingt, als sei sie direkt dem Leben abgelauscht. Marcel Gisler verfilmte das Kultbuch 1998 unter dem Titel «f. est un salaud», und nun schafft es der Stoff auf die Theaterbühne. Der Zürcher Schauspieler Max Gnant nähert sich dieser rauschhaften und selbstzerstörerischen queeren Liebe in einer assoziativen Solo-Performance, bei welcher der intime Raum zum Akteur und Gegenspieler wird. (reg)

Züri-West-Poesie für die Generation Z: Haubi Songs

Der Schlagzeuger Nick Furrer agiert bei Haubi Songs als Multiinstrumentalist. Foto: Ralph Kuehne

Kann etwas gleichzeitig voller Understatement und doch unbescheiden sein? So jedenfalls fühlt sich das Soloprojekt von Nick Furrer an. Der Luzerner Musiker tritt unter dem Namen Haubi Songs in Erscheinung, und das ist natürlich eine Verbeugung vor Züri West. Dabei klingen Furrers halbe Lieder aber nicht wie eine Hommage, sondern wie ein sehr heutiges Update der Poesie von Kuno Lauener. So sprechsingsangt er auf dem Album «100 Siite Heartbreak» etwa davon, dass er nicht mehr «Teil vo dim Loop» sei, oder er konstatiert, als direktes Zitat des Züri-West-Über-Hits: «d'Szene esch e Bar ide Stadt hocke ab wos grad Platz hed luege sochli ome ond ufs Handy». Musikalisch kleidet der studierte Schlagzeuger seine Zeilen in hippe Rumpel-Elektronik oder entspannten Trash-Pop. (reg)

Zukunft in Dur und Moll: Emilie Zoé

Warum sich nicht einmal mit seinem zukünftigen Ich beschäftigen? Genau das tut die welsche Singer-Songwriterin Emilie Zoé auf ihrer jüngsten Veröffentlichung «Hello Future Me». Gelegenheit zur Introspektion hatte sie genügend, denn das Album entstand während der Pandemie – und imaginiert eine Zukunft, die durchaus ihre lichten Momente hat. Das drückt sich auch musikalisch aus: Trotz der melancholischen Grundierung sind in Zoés Liedern – die sie live mit ihrem Schlagzeuger Nicolas Pittet darbietet – sogar zaghaft zuversichtliche Passagen zu hören. (reg)

