Geldblog: Gebühren, Rendite und Risiken – Welche Vermögensverwaltung passt zu mir? Wer vor der Wahl eines teuren Verwaltungsmandats steht, sollte mehrere Konkurrenzofferten einholen. Was es dabei zu beachten gilt. Martin Spieler

Weniger Gebühren, mehr Rendite: Ein Vergleich der unterschiedlichen Gebühren zahlt sich langfristig aus. Illustration: Christina Baeriswyl

Die UBS bietet mir mit UBS Manage Advanced Sustainable Investing und UBS Manage Advanced Schweiz Ertrag zwei Anlagelösungen. Ich kann mich nicht entschliessen. Darf ich Sie um Ihre Meinung bitten, was Sie von diesen Anlagen halten? Leserfrage von M.W.

Die Anlagelösungen, die Ihnen Ihre Bank vorschlägt, sind beides Vermögensverwaltungsmandate, bei denen Sie die Verwaltung Ihres Geldes an die Bank delegieren. Dabei kann man als Kunde unter verschiedenen Anlageprofilen und Risikotoleranzen für das verwaltete Portfolio entscheiden. Für diese Art von Vermögensverwaltung ist mindestens eine Anlagesumme von 100'000 Franken nötig. Das Kapital wird in Fonds und vergleichbare Finanzvehikel investiert.

Bei der Lösung UBS Manage Advanced Sustainable Investing liegt der Fokus der Strategie auf Nachhaltigkeit. Dabei werden die getätigten Anlagen auf der Basis von sogenannten ESG-Kriterien ausgewählt. E steht für Environment, also Umwelt, S für Social, also für soziale Aspekte und G für Governance, für eine moderne Unternehmensführung. Dies wird im Rahmen dieses Mandates mit Impact Investing kombiniert. Mit den Anlagen soll eine messbar positive Wirkung erzielt werden. So wird beispielsweise auch in Green Bonds, Anleihen von Entwicklungsbanken und Engagement-Aktienfonds investiert. Trotzdem soll zumindest eine vergleichbare Rendite erreicht werden wie mit traditionellen Anlagen.

Bei der zweiten Anlagelösung UBS Manage Advanced Schweiz Ertrag liegt der Fokus auf Anlagen in der Schweiz, so etwa auf Schweizer Aktien, Franken-Anleihen und Schweizer Immobilien, wobei im Sinne der breiten Diversifikation auch ausländische Titel enthalten sind, um ein Klumpenrisiko zu vermeiden. Hier dürfen Sie mit einem regelmässigen Ertrag in der Grössenordnung von aktuell etwas mehr als 3 Prozent pro Jahr rechnen. Zusätzlich wird darauf geachtet, dass die Erträge und Ausschüttungen möglichst steueroptimiert erfolgen, sodass nur ein Teil davon als Einkommen versteuert werden muss. Wichtig bei beiden Anlagelösungen ist, dass diese auf Ihr Risikoprofil abgestimmt sind und der stärker schwankungsanfällige Aktienanteil auf rund die Hälfte begrenzt ist.

Die Anlagelösungen im Rahmen dieser Vermögensverwaltung haben einen stattlichen Preis.

Grundsätzlich sind beide Anlagevorschläge sinnvoll. Für welche Variante Sie sich entscheiden, hängt in erster Linie von Ihren Bedürfnissen ab. Sie müssen sich die Frage stellen, ob Sie tatsächlich stark auf Nachhaltigkeit setzen möchten und wie wichtig Ihnen die regelmässigen Erträge mit Steueroptimierung sind. Punkto Risiken stufe ich beide Varianten ähnlich ein. Egal, welche Variante Sie nutzen: Das Anlagerisiko tragen Sie immer alleine und Sie haben auch nie eine Garantie, dass Sie damit tatsächlich eine positive Performance mit Ihrem Geld erreichen.

Auf einen Punkt möchte ich Sie zusätzlich aufmerksam machen: Die Anlagelösungen im Rahmen dieser Vermögensverwaltung haben einen stattlichen Preis. Sie bezahlen eine Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag die zwischen 1.75 und 1.35 Prozent beträgt. Darin eingeschlossen sind die Vermögensverwaltung, die Depotführung, Courtagen, Kontoführung usw., aber nicht die Produktgebühren oder nur teilweise. Bei den genutzten Fonds zahlen Sie indirekt nochmals Gebühren, da die Total Expense Ratio TER der Fonds nicht inbegriffen ist. Letztere kann durchaus nochmals zwischen eins bis zwei Prozent betragen, was letztlich alles von Ihrer Rendite abgeht.

Ich würde vor einem Entscheid nochmals genau nachfragen, wie viel Sie die Anlagelösung alles in allem kostet. Da Sie einen stattlichen Preis zahlen, würde ich auch Konkurrenzangebote von anderen Banken prüfen. Verschiedene Banken bieten auch Vermögensverwaltungsmandate zu geringeren Gebühren oder zu Pauschalen an, bei denen wirklich alle Produktkosten inbegriffen sind. Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie können Sie übrigens auch ohne Vermögensverwaltung umsetzen. Heute gibt es auf dem Schweizer Markt eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsfonds.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

