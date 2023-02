Reportage aus Deutschland – «Welche Schwächen der Leopard hat, ist vielen nicht bewusst» Er gilt als der beste Panzer der Welt, doch auf dem Schlachtfeld ist der Leopard II weitgehend unerprobt. Woher kommt seine abschreckende Wirkung? Besuch in Munster, der Panzer-Hauptstätte Deutschlands. Joachim Käppner , Mike Szymanski

Panzer deutscher Herkunft sollen helfen, den Krieg in der Ukraine zu entscheiden. Die Sache ist nur: Diese Waffe allein hat noch keinen Krieg entschieden. Im Bild: Panzer im Deutschen Panzermuseums in Munster. Foto: Friedrich Bungert

Leutnant Vollmers hatte bei der Panzertruppe wohl alles gelernt, was es zu lernen gab: Dass die Hauptaufgabe des Leopard 2 in der Landesverteidigung ist, die angreifenden Panzer des Gegners zu stoppen, sie auszuschalten. Dass der Panzer vor allem eine Duell-Waffe ist: Panzer gegen Panzer, wer zuerst trifft, überlebt. Aber auf die Szenen, die er im Sommer 1999 in der alten albanischen Stadt Prizren erlebte, hatte ihn niemand vorbereitet.