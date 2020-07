Hörproben aus Tram und Zug – Welche ÖV-Durchsage gefällt Ihnen am besten? Wir werden per Lautsprecher zum Maskentragen ermahnt: in Zürich poetisch, in Basel sec – und Luzern verweist auf den Bundesrat. Linus Schöpfer

Der erste Tag der Maskenpflicht: Metro in Lausanne am 6. Juli 2020. Foto: Keystone

Seit einer Woche gilt die Maskenpflicht, Transportunternehmen weisen in ganz unterschiedlicher Manier darauf hin.

Die SBB setzen im Regionalverkehr auf die automatisierte Durchsage, im Fernverkehr informiert das Zugpersonal dagegen live. SBB und Post sind die sogenannten Systemführerinnen des hiesigen Verkehrs und stellen während der Pandemie gratis Standarddurchsagen als Vorlage zur Verfügung. Auf diese stützen sich etwa die Basler Verkehrsbetriebe oder die Städtischen Verkehrsbetriebe Bern.

Andere Unternehmen kreieren eigene Durchsagen. Die Verkehrsbetriebe Zürich etwa versuchen sich als Poetin: «Die Maske ist jetzt ein Muss, in Tram und Bus.» Die Verkehrsbetriebe Luzern dagegen verweisen allfällige Kritiker und Querulanten gleich an die höhere Instanz: «Der Bundesrat hat entschieden…» Ziemlich direkt geht es in Berlin zu – als kurzer Blick ennet die Grenze in unsere Auswahl aufgenommen: Hier wird «Maskenmuffeln» mit der Busse gedroht.