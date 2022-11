Kommunikation – Welche Emojis Sie im Job nicht verwenden sollten Die Emojis der digitalen Arbeitswelt sind etwas für die ältere Generation – und können auf Jüngere ganz anders wirken als beabsichtigt. Wehleidigkeit oder steckt mehr dahinter? Johannes Korsche

Im Internet ist es normal, auf besonders dumme Beiträge mit einem Daumen-hoch-Emoji zu reagieren. Foto: Getty Images

Digitale Kommunikation ist besonders anfällig für Missverständnisse. Besonders, wenn die Generation Boomer (geboren 1946 bis 1964) mit der Generation Z (1996 bis 2010) chattet. Vor allem weil Programme wie Microsoft-Teams, der Home-Office-Kaffeeküchen-Ersatz schlechthin, oft gar nicht an die jüngere Generation denken. Denn was da auf der Emoji-Palette bereitliegt, wenn man auf eine Nachricht der Kollegen reagieren will, schafft mehr Probleme, als es löst.



Das geht so weit, dass sich einer darüber auslassen musste. Natürlich im Internet, auf der Diskussionsplattform Reddit: «Bin ich nicht alt genug, um mich mit der Daumen-hoch-Reaktion wohlzufühlen?», fragt er in das Forum.

Herz- und Tränen-lach-Emojis sind out.

Nun könnte man das als Wehleidigkeit eines einzelnen Übersensiblen schnell wieder vergessen, aber unter dem Post türmen sich die Antworten, die das genauso sehen. Eine Nutzerin – sie sei 24 Jahre alt – erklärt zum Beispiel, dass das Daumen-hoch-Emoji auf sie «passiv-aggressiv» und «unhöflich» wirke. Schliesslich sei es im Internet normal, auf besonders dumme Beiträge auf diese Weise zu reagieren. Daumen hoch – aber ironisch.

Das kann zu unangenehmen Situationen im Arbeitskontext führen: Ein junger Kollege macht einen Vorschlag, die ältere Chefin will ihre Zustimmung signalisieren und reckt den digitalen Daumen nach oben – das Missverständnis beginnt.

Die Bedeutung eines Emojis ist letztlich arbiträr und wird gesellschaftlich festgelegt. Foto: Getty Images

Allerdings lässt Teams nicht allzu viel generationenübergreifend verständlichen Spielraum, um via Emoji einer Nachricht zuzustimmen. Das Herz-Emoji zum Beispiel ist in manchem Kontext dann doch etwas zu emotional. «Ich habe die Abrechnungen verschickt» – zack, Herz drauf. Das ist vielleicht etwas übertrieben. Und: das Herz-Emoji ist bereits seit Jahren eindeutig als ein Emoji der Älteren gebrandmarkt. Genauso übrigens wie das Tränen lachende Emoji. Wer jung geblieben wirken will, dem sei stattdessen das Totenkopf-Emoji empfohlen, im Sinne von: Hab mich totgelacht.



Was zur tieferen Erklärung des Problems führt, ist die Semiotik, also die Theorie der Zeichen. Sehr verkürzt weiss man da bereits seit mehr als hundert Jahren: Die Beziehung zwischen dem Bezeichnenden (also in diesem Falle dem Emoji selbst) und dem Bezeichneten (gewissermassen das, was man mit dem Emoji meint) ist arbiträr, also zufällig, und zugleich konventionell, also gesellschaftlich festgelegt.

Was nichts anderes bedeutet, als dass es in der Natur der Sache liegt, dass Emojis Unterschiedliches bedeuten können. Wer gelernt hat, dass so ein Daumen auf ausnehmend dumme Aussagen folgt, interpretiert diesen eben so.



