YB geht es wieder blendend – Welch einen Unterschied ein Jahr macht! Vor einem Jahr ärgerten sich die Young Boys über die Behörden und sprachen von Existenzängsten. Nun investieren sie in Abteilungen wie den Frauenfussball – auch dank den Millionen aus der Champions League. Dominic Wuillemin

Am Abend des Sieges gegen Manchester United verdiente YB 5 Millionen Franken – was mehr als der Hälfte des Jahresbudgets des FC Thun entspricht. Foto: Raphael Moser

Der 19. Oktober 2020. Die zweite Corona-Welle rollt über das Land, und die Young Boys grollen. Der Kanton Bern ist vorgeprescht, hat Grossveranstaltungen verboten – nach nur einem Spiel, bei dem der Club ein Drittel der Stadionkapazität ausschöpfen durfte. Gemeinsam mit dem SC Bern entscheidet sich die YB-Geschäftsleitung zu einem offenen Brief an die Behörden, sie schreiben zum Entscheid: «Wir sind nach wie vor bestürzt, wir sind verärgert und enttäuscht.» Ein paar Tage später sagt YB-Verwaltungsratspräsident Hanspeter Kienberger im Interview mit dieser Zeitung, sofern die 1000er-Zuschauerregel bis in den Frühling Bestand halte, «dann wird es auch für uns existenziell».