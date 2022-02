Busse von 1,5 Millionen Franken – Berner Belagswerk wehrt sich gegen die Vorwürfe der Weko Die Wettbewerbs­kommission wirft der Berag aus Rubigen vor, ihre Aktionärs­firmen bevorzugt zu haben. Die Verfügung wird ans Bundes­verwaltungs­gericht weiter­gezogen.

Die Berag ist bei der Kiesgrube Rubigen angesiedelt. (Archivbild) Foto: Urs Baumann

Die Wettbewerbskommission (Weko) auferlegt der Belagslieferwerk Rubigen AG (Berag) eine Busse von 1,5 Millionen Franken. Das teilte die Weko am Dienstag mit. Die Reaktion folgt prompt: Die Berag «weist die ungerechtfertigten und haltlosen Vorwürfe zurück und zieht die Verfügung an das Bundesverwaltungsgericht weiter», schreibt sie in einer Mitteilung.

Nach Ansicht der Weko habe die Berag ihre Aktionärinnen gegenüber anderen Unternehmen jahrelang bevorzugt, ihre Kundinnen und Kunden an sich gebunden und damit den Wettbewerb behindert. Zudem habe die Mehrheit der Aktionärinnen bis 2016 ein Konkurrenzverbot vereinbart.

Die Berag habe ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht, schreibt die Weko. Sie auferlelgt dem Unternehmen deshalb eine Busse von über 1,5 Millionen Franken und elf Aktionärinnen von über 400'000 Franken. Ein Teil der Parteien erklärte sich laut Weko zu einer einvernehmlichen Regelung des Verfahrens bereit.

Busse wird weitergezogen

Gemäss einer eigenen Mitteilung weist die Berag die Vorwürfe der Weko zurück und klagt beim Bundesverwaltungsgericht. Sie stütze sich dabei auf «ein aktuelles Gutachten eines renommierten Wirtschafts-Forschungsunternehmens», das der Berag gar keine marktbeherrschende Stellung bescheinige.

Als Beispiel führt die Berag den Durchschnittspreis für Asphaltmischgut auf, der im Raum Bern rund 14 Prozent tiefer liege als in der übrigen Schweiz. «Würde der Wettbewerb in der Region Bern nicht funktionieren, müssten die Preise in der Region Bern tatsächlich signifikant höher sein als in der übrigen Schweiz», schreibt die Berag.

Geschäftsführer Bernhard Hirschi lässt sich in der Medienmitteilung dahingehend zitieren, dass im Raum Bern der Markt die Preise festlege und nicht die Berag.

Auch die Frutiger AG als Mitaktionärin des Unternehmens zieht den Entscheid weiter. Sie räumt zwar ein, dass das kritisierte Konkurrenzverbot aus dem Berag-Gründungsvertrag von 1976 formell tatsächlich erst 2016 aufgehoben worden sei. Doch in der Realität habe es schon lange keine Rolle mehr gespielt.

1976 habe es noch gar kein Kartellgesetz gegeben, schreibt die Frutiger AG weiter. Konkurrenzverbote seien damals üblich gewesen, «sie bildeten Bestandteile von Aktionärbindungs-Musterverträgen». Das Kartellgesetz sei erst 1996 in Kraft getreten.

Grösstes Belagswerk der Region Bern

Der Belag ist zentral für den Strassenbau. Die Berag ist das grösste Belagswerk in der Region Bern. Aktionärinnen sind vor allem Strassenbaufirmen.

Ein weiteres Verfahren gegen Unternehmen der Berner Kiesbranche ist bereits am Bundesverwaltungsgericht hängig. Die Alluvia-Gruppe und die Kästli AG zogen einen Entscheid der Weko weiter, welche die beiden Unternehmen 2019 zu einer Rekordbusse von 22 Millionen Franken verurteilt hatten.

SDA/mb

