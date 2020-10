Kommentar zu neuen Corona-Massnahmen – Weiter abzuwarten, wäre fahrlässig Die Kantonsregierung beschliesst harte Massnahmen nahe an einem zweiten Lockdown: Diese sind nötig, um eine Überlastung der Spitäler zu verhindern. Meinung Simon Wälti

Der Berner Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg (SVP), rechts, und Regierungsrat Christoph Ammann (SP) verkünden die neuen Corona-Massnahmen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Der Kanton Bern nimmt sich ein Beispiel am Wallis und verordnet Lockdown-ähnliche Einschränkungen und Schliessungen. Der Kanton Zürich dagegen zögert, obwohl die Zahlen der Corona-Ansteckungen auch dort explodieren. Die Diskrepanz zwischen den Kantonen ist somit ab heute gewaltig. Der Bundesrat muss die grössten Unterschiede nächste Woche zum Verschwinden bringen.

Die nun vom Regierungsrat beschlossenen, sehr harten Einschränkungen werden für viele Betriebe, Sportclubs und Institutionen existenzbedrohend sein. Der Sturm der Entrüstung dürfte gross sein. Doch weiter zuzuwarten, wäre fahrlässig. Es gibt so viele Neuinfektionen wie noch nie. Und erst in einer oder zwei Wochen wird man wissen, bei wie vielen Menschen die Infektion einen gravierenden Verlauf nimmt. Ärzte befürchten, dass die Spitäler bald an ihre Grenzen stossen.